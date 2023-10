Nei giorni scorsi al Grande Fratello è accaduto un episodio che non è passato inosservato ai telespettatori. Grecia Colmenares ha detto di non poter mangiare cibi piccanti per motivi di salute, ma Massimiliano Varrese e Rosy Chin,, durante la preparazione di una portata hanno messo una notevole quantità di peperoncino. Tale dispetto non è affatto piaciuto ai fan dell'attrice venezuelana.

L'accaduto

I continui litigi all'interno della casa di Cinecittà hanno portato il duo Varrese-Chin ha fare un dispetto a Grecia Colmenares. Quest'ultima, il giorno prima, aveva fatto sapere ai suoi compagni d'avventura di non poter mangiare pietanze piccanti per evitare problemi di salute.

Come mostra un video presente sul social X, si sente dire Massimiliano a Rosy: "C'è il piccante?". In replica la chef italo-cinese ha detto: "Tantissimo". A quel punto Varrese ha controbattuto: "Grande".

Guru: -“C'è il piccante?”

Rosy: -“Tantissimo”

Guru: -“Grande”



Ieri Grecia ha espressamente detto a tavola di non mangiare piccante per evitare di avere dei problemi di salute al colon e loro cosa fanno?



Non è dato sapere se Grecia successivamente abbia mangiato o meno la pietanza preparata dai suoi coinquilini: l'attrice però potrebbe essere stata costretta a rinunciare di mangiare quella determinata portata a causa del peperoncino presente all'interno.

L'indignazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, tale episodio è stato oggetto di discussione fra i telespettatori del reality show. Moltissimi utenti hanno trovato di cattivo gusto il gesto effettuato da Massimiliano Varrese e Rosy Chin: "Non sopporto questa cattiveria gratuita". Un altro ha sostenuto di avere delle allergie, quindi non è giusto giocare con i problemi di salute delle persone.

Sulla base di quanto accaduto, un altro telespettatore ha chiesto provvedimenti al GF, visto che non bisogna scherzare con la salute.

Tra i vari commenti c'è chi si è arrabbiato con Rosy Chin, visto che è anche proprietaria di un ristorante a Milano: "Giocare sulla salute di qualcuno è vergognoso". Infine, c'è anche chi ha sostenuto che se Grecia non mangia piccante, può benissimo cucinarsi le pietanze da sola, come fa Angelica Baraldi che è celiaca.

I motivi dell'astio

Tra Rosy Chin e Grecia Colmenares non sembra essere scattata la scintilla della simpatia: le due hanno cercato un chiarimento in varie occasione, ma invano. Al contrario, Varrese ha iniziato a vedere la coinquilina con occhi diversi per via di un retroscena legato a Heidi Baci: l'attrice ha spiegato di avere assistito a una scena in cui Massimiliano voleva per forza parlare con Heidi di notte e stare con lei nel letto per coccolarla, nonostante i continui rifiuti da parte della 25enne di Pescara. Da quel momento, Varrese ha iniziato ad offendere Colmenares, al punto da definirla "un'attricetta di soap".