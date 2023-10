Domenica 8 ottobre, c'è stato uno screzio al Grande Fratello tra Heidi Baci e Valentina Modini. Tutto è partito dalla preparazione della pizza: la 25enne di Pescara si è offerta di preparare l'impasto con Letizia Petris, nonostante non sia molto brava in cucina. In seguito ai continui rimproveri di Modini, Baci ha deciso di abbandonare la sua postazione e se n'è andata piccata.

L'impasto della 'discordia'

Nella giornata di oggi, i concorrenti hanno deciso di preparare l'impasto per la pizza di domenica sera.

Dal momento che Ciro Petrone ha deciso di tirarsi indietro, spiegando di non essere bravo con la pizza nonostante sia originario di Napoli, Letizia Petris e Heidi Baci si sono proposte di preparare l'impasto.

Baci ha precisato di non essere molto brava in cucina, ma nonostante tutto ha deciso di mettersi in gioco. Nel vederla in difficoltà,, però, Valentina Modini ha cercato di aiutare la coinquilina spiegandole più volte come fare l'impasto. A un certo punto la 25enne di Pescara ha perso le staffe e ha deciso di lasciare il posto alla stessa Modini.

Il botta e risposta

Nel vedere Heidi Baci allontanarsi dalla cucina, Giuseppe Garibaldi ha chiesto ingenuamente se l'avessero "cacciata". Baci, pensando a quanto accaduto pochi istanti prima ha risposto in modo affermativo, ma le sue parole non sono state gradite da Valentina Modini. Quest'ultima ha prontamente cercato di spiegare che non è stata cacciata da nessuno e ha chiesto di non fare affermazioni simili.

Baci però non è sembrata cambiare opinione e ha ribattuto: "Valentina io dico quello che voglio". A quel punto la concorrente ha abbandonato la cucina e ha lasciato che gli altri preparassero l'impasto della pizza.

Dissapori in cucina

In occasione dell'edizione del Grande Fratello 8, non è la prima volta che avvengono dei litigi in cucina.

Durante la prima settimana di convivenza forzata tra i concorrenti, Rosy Chin e Beatrice Luzzi hanno avuto delle frizioni per via della cucina: la prima pare che non abbia accettato alcuni "consigli" sulla preparazioni di alcuni cibi. A detta dell'attrice, Chin si sarebbe impossessata della cucina e non avrebbe mai lasciato modo agli altri di mettere in mostra le loro doti.

Tuttavia, da qualche giorno a questa parte, tra Chin e Luzzi sembrerebbe essere tornato il sereno: la chef italo-cinese al termine dell'ottava puntata è andata dalla coinquilina a chiederle scusa per i dissapori dei primi giorni.

A questo punto, non è escluso che la lite avvenuta tra Heidi Baci e Valentina Modini abbia creato nuove frizioni all'interno della casa di Cinecittà. Probabilmente, Alfonso Signorini si occuperà della vicenda nel corso della nona puntata del reality show.