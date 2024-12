Ayhan metterà in atto una spietata vendetta contro Galip nella puntata di Endless Love di venerdì 13 dicembre. Le anticipazioni rivelano che l'amico di Kemal sequestrerà il padre di Emir e lo porterà in una discarica, pronto a ucciderlo in un compattatore per i rifiuti. Galip vivrà attimi di terrore, ma alla fine Kemal riuscirà a evitare il peggio. Successivamente, arriverà la polizia, che arresterà Galip per il tentato omicidio di Leyla e il traffico illecito di rifiuti radioattivi.

La fuga di Galip in Cile

Le condizioni di salute di Leyla saranno gravi, dopo la sparatoria ordinata da Galip.

Ayhan sarà deciso a farsi giustizia da solo e, dopo aver sequestrato uno degli uomini di Kozcuoğlu, avrà la certezza della colpevolezza del padre di Emir. Nel frattempo, Mujgan avvertirà Kemal della fuga di Galip in Cile e Soydere si metterà subito sulle sue tracce. Il padre di Asu sarà diretto all'aeroporto per allontanarsi dalla città, quando, in galleria, sarà bloccato da una misteriosa auto. Ayhan, deciso più che mai a fare giustizia per Leyla, sarà colui che fermerà Galip. Il padre di Emir sarà terrorizzato alla vista dell'uomo, che, dopo aver neutralizzato la guardia, lo affronterà senza pietà. Ayhan avvertirà subito Galip puntandogli contro la sua arma: "Questa è la fine per te". Il compagno di Leyla porterà Galip in una discarica, ma prima di togliergli la vita, si divertirà a mettergli paura anticipando cosa gli succederà.

Ayhan spiegherà che a breve azionerà il compattatore per i rifiuti e Galip finirà la sua vita in questo modo. "Non voglio che tu muoia subito, inizierò dai tuoi piedi", dirà Ayhan.

L'intervento di Kemal eviterà il peggio

Le anticipazioni raccontano che Galip pagherà molto caro il suo affronto a Leyla. Ayhan sarà furioso con lui e sarà deciso a togliergli la vita.

Nel frattempo, Kemal si metterà sulle tracce del suo amico grazie a Zehir, che ha installato sulla sua macchina un Gps. Anche la polizia, allertata da Soydere, si metterà in moto per evitare che Ayhan si faccia giustizia da solo. Ayhan azionerà il telecomando del compattatore e Galip inizierà a muoversi tra i rifiuti, quando arriverà Kemal.

Quest'ultimo riuscirà appena in tempo a strappare il telecomando dalle mani di Ayhan e a impedirgli di commettere un reato. "Leyla non è morta, sta combattendo", dirà Kemal ad Ayhan, che non riuscirà a sottrarsi dal picchiare Galip. Poco dopo, arriverà la polizia, che arresterà il padre di Emir per tentato omicidio e smaltimento illegale di rifiuti radioattivi.

I progetti di Leyla e Ayhan per il futuro

Nelle puntate precedenti, Ayhan ha sorpreso Leyla con un anello e una proposta di nozze. La donna ha accettato di sposarsi e ha iniziato a fare progetti per il futuro con il suo fidanzato, a partire dalle opere di beneficenza. Leyla e Ayhan sono andati in una scuola per aiutare i bambini del quartiere e hanno scoperto che i ragazzi erano tutti malati.

La strana coincidenza ha fatto pensare subito al peggio, perché i terreni in cui i bambini giocavano erano contaminati con delle sostanze radioattive. Leyla è riuscita a trovare le prove della responsabilità di Galip in tutto questo. Tuttavia, il padre di Emir ha cercato di far uccidere la donna pur di non essere scoperto.