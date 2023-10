Durante la nona puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 9 ottobre, Jane Alexander è stata protagonista di un faccia a faccia con Beatrice Luzzi. Al termine del confronto tra le due attrici, Alfonso Signorini ha chiesto ad Alexander di andare in confessionale e le ha chiesto se volesse tornare nella casa di Cinecittà come concorrente. Alexander è apparsa spiazzata e ha promesso che penserà alla proposta.

La proposta inaspettata del conduttore

Terminato il confronto-scontro con Beatrice Luzzi, Jane Alexander è stata invitata da Alfonso Signorini ad andare in confessionale.

Dopo averle chiesto che effetto le avesse fatto tornare nella casa di Cinecittà, il conduttore del reality show ha avanzato una proposta: "Jane Alexander vorresti tornare nella casa come concorrente?".

L'attrice è rimasta spiazzata e ha chiesto se avesse il tempo di pensarci su. A quel punto Signorini le ha risposto di tornare presso la sua abitazione e di pensarci per 24 ore.

Il percorso di Jane Alexander al GFvip

Jane Alexander ha già partecipato al GF Vip nel 2018.

La concorrente era entrata nella casa di Cinecittà felicemente fidanzata ma giorno dopo giorno si è però avvicinata all'ex velino di Striscia la Notizia Elia Fongaro.

A distanza di tempo dalla partecipazione al reality di Canale 5, l'attrice si era servita di in un'intervista a Diva e Donna tracciando però un bilancio negativo della sua esperienza: "Mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho lavorato".

Il confronto con Beatrice Luzzi

Nelle scorse settimane, Beatrice Luzzi ha dimostrato un certo astio nei confronti di Jane Alexander.

Incalzata dai coinquilini ha sostenuto che la collega in passato le avrebbe "sfilato" in malo modo il ruolo di Lucrezia nella serie tv Elisa di Rivombrosa.

In seguito alle insinuazioni avanzate, Jane Alexander ha deciso di chiarire la sua posizione: "Io sono venuta qui per tutte le cose brutte che hai detto su di me". A quel punto Luzzi ha ribadito che lei era più adatta a quel ruolo visto che Alexander è stata anche doppiata.

A prendere le difese della collega è stato Massimiliano Varrese suggerendo all'attuale coinquilina di vergognarsi per aver posto l'accento sul tema del doppiaggio. A completamento del ragionamento, ad un certo punto l'Alexander ha letto una lettera ricevuta dalla regista Cinzia Th Torrini che ha riferito di non avere mai preso in considerazione la Luzzi per il ruolo di Lucrezia.

Luzzi a quel punto non ha potuto fare altro che scusarsi: "Ti chiedo scusa Jane".