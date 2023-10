L'intesa nata al Grande Fratello tra Vittorio Menozzi e Valentina Modini potrebbe subire una battuta d'arresto. Quest'ultima parlando con Anita Olivieri si è detta offesa per le parole pronunciate dall'ingegnere al punto da essersi arrabbiata tantissimo. Nel dettaglio, la ragazza è venuta a sapere che in suite Vittorio ha affermato di essere attratto fisicamente da Anita, ma mentalmente preferisce lei.

Lo sfogo di Valentina

Durante la serata di ieri, Vittorio Menozzi è stato a cena in suite con Letizia Petris e Beatrice Luzzi (si tratta di un premio vinto dai tre concorrenti dopo avere effettuato una sfida di canto).

Al ritorno dei tre concorrenti, gli altri coinquilini della casa più spiata d'Italia hanno cercato di indagare quali fossero stati gli argomenti trattati. A un certo punto la stessa Valentina Modini è venuta a sapere quanto detto da Vittorio sul suo conto. Delusa per le affermazioni del coinquilino "Lady Fagiana" ha sbottato: "A parte che io sono un pacchetto completo e mi prendi così come sono. Ma che vuol dire? Sì, ero a letto, ma mi sono arrabbiata come una iena". In un secondo momento la concorrente è tornata sull'argomento e ha ribadito la sua delusione, sostenendo che Vittorio non apprezza ciò che lei sta facendo nei suoi confronti.

Eccoci qua.

Vale incazzata nera per l'uscita infelice di Vittorio sul puzzle 'corpo di Anita testa di Vale'.

V:"A parte che io sono un pacchetto completo e mi prendi così come sono".

NON VEDO ERRORI#GrandeFratello pic.twitter.com/SOpNCwMXl7 — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) October 22, 2023

Secondo Anita Olivieri, Valentina ha ragione.

Inoltre è sicura che Vittorio sia un bellissimo ragazzo, ma nessuna lo corteggia in quanto avrebbe dimostrato di essere "pesante" e poco abile nell'intraprendere un corteggiamento. Motivo per cui Anita ha deciso di non avviare una conoscenza più approfondita con il coinquilino. Alla conversazione ha assistito anche Fiordaliso la quale ha riferito che Menozzi non si sarebbe esposto sulla coinquilina per via di un mancato interesse.

Che cos'ha detto Vittorio su Valentina e Anita?

La reazione di Valentina Modini nasce dalle dichiarazioni di Vittorio Menozzi. Quest'ultimo in suite su domanda diretta di Letizia Petris ha affermato di essere attratto fisicamente da Anita Olivieri, ma mentalmente si sente più vicino a Valentina Modini. Dopo avere ascoltato le dichiarazioni dell'ingegnere, Beatrice Luzzi ha cercato di dare un consiglio da mamma sostenendo che bisogna sempre prendere quella che la vita offre: in sintesi, Vittorio non riuscirà mai a trovare una ragazza che lo attrae sia dal punto di vista mentale che fisico.

Dunque dovrebbe lasciarsi andare un po' di più e pensare meno.

Parlando con gli altri concorrenti Menozzi ha ribadito il suo punto di vista: "Raga uno non può davvero avere delle preferenze fisiche e di carattere. Uno può preferire il corpo di Anita sulla testa di Valentina, uno può preferire la testa di Paolo sul corpo di Mirko. Non vuol dire però che se c’è il corpo di Letizia allora è sbagliato".