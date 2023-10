Cosa succederà nelle puntate di Un posto al sole in onda il 30 e il 31 ottobre? Le malefatte di Lara inizieranno a scricchiolare quando un pediatra si imbatterà su un articolo che parla proprio di lei. Sarà a questo punto che il dottore inizierà a maturare dei sospetti riguardanti i sintomi che Tommaso accusava mesi prima e cercherà di rintracciare Roberto.

In tutto questo non mancheranno le celebrazioni per il battesimo del bambino, ma l'occasione rischierà di tramutarsi in un incubo a causa dell'ennesima provocazione di Lara Martinelli.

Le anticipazioni si concentrano anche su Viola e il suo amore per Damiano, che sarà sul punto di venire alla luce.

Nel giorno di Halloween, però, Rosa proverà tantissima gelosia a causa della donna e il suo ex.

Anticipazioni Un posto al sole 30 ottobre

Nell'episodio di Un posto al sole del 30 ottobre 2023 un dottore, che tempo addietro ha avuto modo di prendersi cura del piccolo Tommaso, finirà per avere dei dubbi su Lara. Tutto avrà inizio quando un giornale pubblicherà un articolo su Lara e questo pediatra, dopo averne letto il contenuto, non farà altro che avere dei sospetti circa i misteriosi sintomi che il bambino aveva quando era in cura da lui. Martinelli dovrà presto far fronte a una nuova battaglia.

Rosa gelosa di Viola, Tommaso viene battezzato

Il giorno del battesimo di Tommy giunge e Marina e Roberto saranno alle prese con la sua celebrazione.

Sarà in questa occasione che Martinelli sferrerà una nuova provocazione ai due coniugi. Nel frattempo il giorno di Halloween si avvicina e a Palazzo Palladini verrà organizzata una festa per mano di Antonio. Questa occasione non farà altro che accrescere la gelosia di Rosa all'indirizzo di Viola.

Un posto al sole spoiler 31 ottobre: il pediatra cerca di contattare Roberto

Nella puntata di martedì 31 ottobre mentre per Marina le cose inizieranno a farsi sempre più difficili a causa di Lara, il pediatra che visitò Tommaso cercherà di mettersi in contatto con Roberto per fargli una particolare comunicazione: di cosa si tratterà?

Spazio anche a Viola e Damiano, che porteranno alla luce del sole il loro amore, visto che ormai non riusciranno più a nascondere i reciproci sentimenti. Questo contribuirà a generare fastidio in Rosa. I primi turisti della Terrazza faranno il loro ingresso, con l'intenzione di gustarsi al meglio Napoli oltre a ricevere dei buoni consigli da Raffaele.