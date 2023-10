Dopo 33 giorni alla casa del Grande Fratello sono iniziati ad arrivare i primi messaggi aerei dei fan con dedica. Nel primo pomeriggio di sabato 14 ottobre, sui cieli di Cinecittà è arrivato un messaggio da parte dei fan di Heidi Baci e Vittorio Menozzi in cui li hanno invitati a buttare giù il muro. In tutto questo Massimiliano Varrese sembra non avere gradito la dedica, visto che lui da tempo ha detto di essere interessato alla 25enne di Pescara.

Il messaggio dei fan

Sulla casa di Cinecittà è arrivato il primo aereo indirizzato a Heidi Baci e Vittorio Menozzi.

I fan dell'ipotetica coppia hanno scritto: "V&H we love you no lontani" e hanno lanciato l'hashtag "Baciozzi".

L'intento dei fan è quello di vedere Heidi e Vittorio approfondire la loro conoscenza all'interno del Reality Show di Canale 5. In principio, Heidi aveva detto di essere interessata al coinquilino, ma quest'ultimo nella nona puntata ha rivelato di essere indeciso tra Baci e Anita Olivieri.

Queste inquadrature su Massimiliano mentre passa l'aereo per Heidi e Vittorio

Io non ce la posso mai fare 😂😂😂😂



Heidi: dai però è divertente però eh?

Max: 😐🐀#GrandeFratello pic.twitter.com/P6UP1IIbq0 — M.D.L.♥ (@_WayOfEscape_) October 14, 2023

La reazione di Massimiliano

L'aereo volato sopra la casa del GF non è passato inosservato ai concorrenti.

Tutti coloro che si trovavano in giardino in quel momento hanno commentato con ironia: "Siete arrivati un po' in ritardo". Il riferimento è al fatto che Heidi dopo il rifiuto di Menozzi è tornata sui suoi passi con Massimiliano. A proposito di Varrese, quest'ultimo non sembrerebbe avere gradito il messaggio aereo. Massimiliano infatti, fin dall'inizio del programma ha dichiarato di essere interessato a Baci.

Nel vedere la reazione di Varrese, la stessa Heidi ha chiesto di non prendersela in quanto si tratta di un messaggio carino. Anche altri concorrenti hanno esortato l'attore a prendere il tutto con più leggerezza.

Ma non è finita qui, perché sulla casa di Cinecittà è volato anche un aereo indirizzato a Beatrice Luzzi, nonché "rivale" di Varrese.

Il commento di alcuni utente del web

Sul social X, ex Twitter, non è passato inosservato l'atteggiamento di Varrese. Un utente ha affermato: "Sto morendo dalle risate nel vedere Massimiliano geloso dell'aereo". Un altro ha commentato: "È una scena divertente, si calmi". Un utente invece ha ironizzato: "Non Massimiliano che spera che non passino più aerei per non leggere quello che non vuole".

Da quando Baci si è avvicinata a Massimiliano, moltissimi utenti hanno criticato anche lei. A detta di alcuni, la concorrente si sarebbe riavvicinata per strategia. Nel frattempo, pare che anche i genitori della ragazza siano contrari all'affaire Baci-Varrese. In una chat comparsa sul web, una donna che sembrerebbe essere la mamma di Heidi avrebbe sostenuto di essere "terrorizzata" dal fatto che la figlia possa frequentare un uomo che abbia l'età di suo padre.