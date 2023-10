Il comportamento di Anita della notte scorsa, non è piaciuto a molti spettatori del Grande Fratello. Sul web, infatti, sono apparsi tantissimi commenti di disapprovazione alla presa in giro che la ragazza ha fatto a Beatrice dopo averla vista uscire dal letto di Giuseppe in piena notte. La bionda concorrente del reality-show, infatti, ha insinuato che tra i due coinquilini ci sarebbe stata dell'intimità e per questo li ha derisi con Letizia.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

Le critiche dei fan del Grande Fratello non sono rivolte solo ad Heidi per il riavvicinamento a Massimiliano Varrese: in queste ore, infatti, anche un'altra concorrente ha suscitato le ire del web con un comportamento che in tanti hanno definito "da bulletta".

La sera dell'11 ottobre, infatti, Anita si è recata in cucina dopo aver assistito a suo dire ad una scena un po' strana: tra risate e sghignazzi, infatti, la giovane ha alluso ad una presunta intimità tra Beatrice e Giuseppe in camera da letto.

Nel raccontare a Samira cosa era appena successo, Olivieri si è lasciata andare ad insinuazioni che non sono piaciute ai telespettatori, soprattutto perché sono state fatte su una donna adulta e sulla sua sfera privata.

"Lo sappiamo tutti cosa stava succedendo di là. Si è alzata dal letto ed andata in bagno", ha detto la giovane in riferimento a quello che Luzzi e Garibaldi avrebbero fatto sotto le coperte prima che l'attrice andasse a sciacquarsi in bagno.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello

Se Letizia ha assecondato Anita nel deridere la coppia Beatrice-Giuseppe, Samira si è allontanata subito dalla cucina.

Le allusioni che la concorrente del Grande Fratello ha fatto sui compagni d'avventura, ha fatto storcere il naso a molti spettatori, soprattutto per il modo con cui li ha presi in giro per una presunta intimità che avrebbero avuto in camera.

"Scandalosa. Deridere in questo modo ormai è di moda nella casa", "Lei è pessima, un cattivo esempio", "Manca la solidarietà femminile", "Invece di essere contenta per Bea, la prende in giro facendo riferimenti volgari", "Ci sono modi e modi per fare ironia, lei passa proprio da bulletta", "Fanno le moraliste per sfottere un'altra donna", questi sono solo alcuni dei pareri negativi che i fan hanno espresso sui social network su quello che è accaduto la notte scorsa tra le mura di Cinecittà.

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello

In queste ore, però, Anita è al centro delle polemiche anche per un atteggiamento che ha avuto con Vittorio: nel vedere il ragazzo piangere per una sua cosa personale, Olivieri si è detta scocciata dal fatto di doversi alzare dal divano per andare a consolarlo.

Insomma, la bionda concorrente del Grande Fratello ha commesso un paio di scivoloni in questi giorni e ciò potrebbe compromettere il suo percorso all'interno della casa.

Oggi, giovedì 12 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del reality-show e Signorini cercherà di approfondire i "temi caldi" di questo periodo: il flirt in corso tra Beatrice e Garibaldi, il riavvicinamento inaspettato tra Heidi e Massimiliano, il possibile ingresso nel cast di Jane Alexander e un'eliminazione definitiva.