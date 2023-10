Nikita Pelizon è stata ospite di Turchese Baracchi nel programma Turchesando trasmesso su Radio Cusano Campus. Tra i vari argomenti affrontati dalla vincitrice del Grande Fratello Vip 7 c'è stato spazio anche per un commento sulla lite con Antonella Fiordelisi. Nikita ha rivelato di essere rimasta molto delusa dall'atteggiamento dell'influencer e a sua volta si è scusata se è rimasta ferita per qualche motivo.

Le parole di Pelizon

Incalzata da Turchese Baracchi, Nikita Pelizon ha affermato sulla lite avvenuta con Fiordelisi: "Lei mi ha delusa". Poi ha aggiunto: "Le chiedo scusa se si è sentita ferita per qualche motivo ma allo stesso tempo io ne sono rimasta molto delusa".

Non è dato sapere cosa sia accaduto tra le due in privato, ma da qualche settimana a questa parte l'influencer di Salerno non risparmia sui social delle frecciatine all'indirizzo di Nikita.

Nonostante lo screzio fra le due, Pelizon ha augurato all'amica (ex?) di raggiungere tutti gli obbiettivi che si è prefissata nella vita. In merito alla partecipazione a Pechino Express, Nikita spera che Antonella possa svolgere al meglio il suo percorso all'interno del reality show di Sky.

Il botta e risposta sui social

Nelle precedenti settimane, Nikita Pelizon ha lanciato dei corsi motivazionali a pagamento sul proprio account Instagram. Tra le persone che hanno criticato la modella di Trieste c'è stata anche Antonella Fiordelisi: su X ha messo like al commento ironico di un utente.

Ma non solo, Fiordelisi parlando con i suoi follower della nuova esperienza televisiva ha lasciato intendere di non avere ricevuto alcun messaggio di sostegno da Nikita Pelizon.

A quanto pare le cose non sono andate così, perché la modella ha pubblicato sui social le chat e i messaggi scambiati con Antonella in cui le dava moltissimi consigli su come affrontare al meglio la nuova avventura visto che lei ha partecipato al programma prima di lei in coppia con Helena Prestes.

Il commento di alcuni utenti del web

La fine dell'amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi non è passata inosservata sui social. Il pensiero risulta essere spaccato: da un lato c'è chi ha dato la colpa ad Antonella mentre dall'altro c'è chi crede nella buonafede di Nikita. Tra i vari utenti c'è anche chi crede che le due non si siano mai sopportate, ma che all'interno del GFVip7 siano diventate amiche solo ed esclusivamente per strategia.

Al momento non è dato sapere se si è trattata di una strategia o meno, l'unica cosa certa è che dopo essersi frequentate lontano dai riflettori per un breve periodo ora hanno anche smesso di seguirsi su Instagram.