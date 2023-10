Tensione alle stelle tra i protagonisti di Un posto al sole. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 16 al 20 ottobre 2023 raccontano che Viola si avvicinerà a Diego, dopo quello che è successo con Damiano e che l'ha scossa non poco. Nel frattempo, Rossella ferirà Nunzio, che non smetterà di condurre una vita sregolata e fatta di eccessi. La richiesta di Ross gli darà il colpo di grazia.

Spazio anche per la vicenda che coinvolge il piccolo Tommaso. Lara correrà come un treno e non si arrenderà, nonostante Roberto l'abbia cacciata dalla sua vita.

Al contrario, riuscirà a terrorizzare sia Ferri che Marina, chiedendo di vedere Tommy con l'intenzione di giocare l'asso nella manica: che cosa succederà?

Un posto al sole anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023: Viola si avvicina a Diego

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole dal 16 al 20 ottobre 2023 svelano che Damiano sarà in costante pericolo. Da una parte, cercherà di convincere Eduardo a cambiare vita e dall'altra dovrà stare attento a non farsi scoprire, visto che collabora con Eugenio.

Tenere a bada Eduardo non sarà facile, anche perché la sua rabbia sarà incontrollabile per via della decisione di Clara di lasciarla. La tensione sarà alle stelle, che cosa ne sarà di Damiano e della sua operazione segreta?

Viola dopo aver affrontato Damiano sarà ancora più confusa, finendo per vivere male ogni sua giornata. Attanagliata dai sensi di colpa ma anche spinta a vivere il suo amore, cercherà conforto in Diego.

Puntate Un posto al sole al 20 ottobre: Rossella affonda Nunzio

Le nozze di Rossella si avvicinano e Nunzio cerca di non pensarci, conducendo una vita sregolata e fatta di eccessi.

Intanto, la convivenza tra Silvia e Giancarlo procede tra alti e bassi. Otello sarà una presenza importante nella loro quotidianità e darà modo a Silvia di pensare al suo rapporto con il compagno, che sembra essere diventato improvvisamente distante: che cosa gli sta succedendo?

Rossella incontrerà Nunzio, che sarà spiazzato dalla sua richiesta: preparare il menu di nozze.

Forse, è arrivato il momento di confessarle i suoi reali sentimenti, prima che sia troppo tardi.

Upas spoiler 16-20 ottobre: Lara riesce a portare via il piccolo Tommy?

Nelle puntate della prossima settimana di Un posto al sole Roberto sarà angosciato davanti alla concreta possibilità che Lara possa portargli via Tommaso. La situazione prenderà una piega pericolosa quando Lara chiederà di vedere il piccolo, spinta da chissà quali intenzioni.

Marina sarà pronta a tutto, stanca di restare in questo limbo, ma non sa che Lara sta per giocare il suo asso nella manica.