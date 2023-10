Le anticipazioni relative alle episodi di Tempesta d'amore che andranno in onda a novembre raccontano che un'agenzia pubblicitaria contatterà Gerry per proporgli un contratto da modello, intanto Michael si mostrerà geloso del feeling tra Rosalie e Raphael. E mentre Max e Vanessa si trasferiranno nella capanna, Erik rivelerà a Yvonne di amarla, ma lei non lo prenderà sul serio. Josie, infine, confesserà a Shirin di avere un flirt segreto con Paul, il tutto mentre Ariane si avvelenerà nel tentativo di fuggire dalla prigione.

Gerry riceverà un'offerta di lavoro come modello

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda a novembre il piano attuato da Rosalie per far ingelosire Michael colpirà nel segno, di fatti il primario inizierà a maturare una certa gelosia notando la simbiosi tra la fidanzata e Kofler. Ma chi è quest'ultimo? Raphael è un escort che Yvonne aveva ingaggiato per la figlia Josie al fine di farle dimenticare Paul, così Rosalie prenderà spunto e farà lo stesso allo scopo di far ingelosire Michael e ci riuscirà perfettamente.

Il medico, anziché parlarne con Engel, preferirà cambiare approccio in coppia, provando a divenire un amante perfetto come desidererebbe la partner, nel frattempo Rosalie proverà ad archiviare la pratica Raphael una volta ottenuta la gelosia del compagno.

Peccato, però, che l'escort nel mentre ha iniziato a maturare dei veri sentimenti per la gestrice del Café Liebling, quindi le dirà che Michael non la merita e che lui sarebbe un partner decisamente migliore per lei.

Max e Vanessa, poco dopo, si trasferiranno nella capanna e Carolin farà il favore alla coppia di consegnare un bouquet di ringraziamento a Hildegard per conto loro, così la moglie di Alfons venuta a sapere che l'amica di Michael sta cercando casa le darà un dritta in tal senso.

Shirin farà una foto a Gerry e dirà che il golfista a suo avviso potrebbe fare il modello, ma tale esternazione susciterà l'ilarità di Henning. Qualche istante più tardi, lo scatto postato sui social susciterà l'attenzione di un'agenzia pubblicitaria che contatterà l'inserviente per proporre al golfista una proposta di lavoro proprio come modello.

Intanto Josie vivrà un pizzico di ansia da prestazione essendo prossima ad affrontare l'esame come sommelier del cioccolato, così a stemperare la tensione emotiva della giovane Klee ci penserà, Paul che le regalerà un porta fortuna.

Ariane si avvelenerà nel tentativo di fuggire dal carcere

Michael parlerà a Rosalie in merito al motivo che l'ha spinta a ingaggiare Raphael, quindi dirà all'amato bene che intende impegnarsi per oliare i meccanismi di coppia, mentre Erik dirà a Yvonne di aver maturato dei sentimenti profondi per lei ma la signora Klee etichetterà l'amore palesato da Vogt come frutto di uno scherzo.

Ma quando l'ex partner di Ariane vedrà Christoph e Yvonne assieme non potrà trattenersi dall'inveire contro l'albergatore, nel frattempo Josie si vedrà costretta a confessare a Shirin di avere una relazione clandestina con Paul e ciò metterà inevitabilmente la domestica in una situazione alquanto scomoda col fidanzato.

Complice l'insistenza di Werner, Erik non soltanto farà visita ad Ariane in galera ma porterà alla donna anche la sua Bibbia come lei le ha chiesto. Conclusa la visita, la dark lady estrapolerà dal libro una pillola contenente del veleno e la ingerirà, così che la Bibbia contiene anche una pillola con l'antidoto. Lo scopo di tale gesto sarà di avvelenarsi così da farsi trasportare in infermeria, quindi ingerire l'antidoto e provare a scappare dalla prigione.

Constanze organizzerà un pic nic con Henning e Paul con lo scopo di omaggiare il fidanzato per il sostegno morale e pratico dell'ultimo periodo, così l'avvocatessa chiederà a Josie di preparare una torta con un preciso messaggio da scrivere sopra con la glassa.

Klee sarà disattenta al momento di scrivere tale messaggio e finirà per imprimere nella torta con la glassa una sorta di confessione della storia che ha con Paul, quindi distruggerà il dolce per non farlo vedere a Constanze, la quale la richiamerà per i suoi modi goffi.

Michael, infine, intimerà a Raphael di lasciare Bichlheim nell'immediato, ma l'escort prima di partire scrivererà il suo numero di cellulare in una banconota da 10 euro e lo farà avere a Rosalie.