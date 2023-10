Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5, il pubblico ha assistito all’ennesimo confronto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, ma questa volta nello studio del reality show. Tanti telespettatori non hanno gradito il fatto che Alfonso Signorini abbia illuso l’attore, facendogli credere di aver raggiunto il pareggio con la coinquilina al televoto. La 52enne infatti ha ottenuto il 66% delle preferenze, mentre il suo rivale il 34%.

Al termine della diretta, Massimiliano ha esultato di gioia con alcuni coinquilini, dicendosi convinto di essere amato dal pubblico: “Aver fatto praticamente uguale a lei con il background che ha lei di nomination.

Un ottimo segno. Significa che la prossima scavalco”.

Massimiliano Varrese lancia una frecciatina a Beatrice Luzzi: ‘Ha uno storico di nomination e non ha sfondato’

Beatrice Luzzi si è confermata nuovamente la favorita del pubblico nell’appuntamento serale del 26 ottobre 2023, per aver avuto la meglio al televoto contro Massimiliano Varrese. Il conduttore però ha rassicurato l’attore, dicendogli di aver ricevuto tanti voti a favore: “Non è stata una vittoria netta. E continua una bella sfida tra voi“.

Non appena è rientrato nella casa di Cinecittà, il 47enne ha condiviso la sua felicità con Angelica, per le parole pronunciate da Alfonso Signorini: “Lo sapevo che andava bene”. Il concorrente ha festeggiato anche con Jill e Valentina, facendo sapere alle coinquiline di aver sentito l’affetto del pubblico quando ha fatto il suo ingresso nello studio per il faccia a faccia con Beatrice: “Mi hanno dato una forza”.

A questo punto si è soffermato a parlare di nuovo della votazione, facendo notare di aver pareggiato l’attrice, con questa frecciatina: “Lei invece ha uno storico di nomination e non ha sfondato. Per me era la prima volta. Di botto sono arrivato lì”.

Massimiliano Varrese esulta di felicità dopo la nuova puntata: interviene il figlio di Beatrice

Sul web è scoppiata una polemica, per il fatto che Massimiliano Varrese sia stato illuso rispetto al televoto contro Beatrice Luzzi. Mentre l’attore non ha nascosto di sentirsi forte in vista del prossimo televoto, ci ha pensato Valerio, il figlio della 52enne, a intervenire sui social, per specificare la differenza netta di percentuali tra sua madre e il rivale: il ragazzo ha ricordato infatti che 66% non sarebbe proprio uguale al 34%.

Intanto nelle scorse ore, Massimiliano ha rivolto delle nuove accuse nei confronti di Beatrice. A detta del 47enne l’attrice vivrebbe un conflitto interno nei confronti degli uomini raggirando i ragazzini. Le affermazioni del concorrente sono state dure: “Lei ha la bile negli occhi. Si tratta di fegato risentimento, rabbia, rancore. Sicuro ha un odio smisurato per la figura maschile e lo sta dimostrando continuamente”.