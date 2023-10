Nel corso delle puntate di Beautiful a novembre, i telespettatori diranno addio al personaggio di Quinn Fuller (Rena Sofer). La donna uscirà di scena dopo aver piantato in asso Carter e aver lasciato la città. Sarà un addio inatteso, visto che, sino a quel momento, la storia tra lei e Carter sembrava procedere a gonfie vele. L'attrice Rena Sofer, che ha interpretato per ben nove anni il personaggio di Quinn, non è rimasta disoccupata a lungo, visto che è tornata a far parte di General Hospital.

Quinn esce di scena dalla soap dopo nove anni

Gli sceneggiatori di Beautiful hanno riservato ai fan della soap Tv americana l'ennesimo colpo di scena.

Si tratta dell'uscita di scena dalla serie di Quinn. Negli Usa, la puntata è già andata in onda più di un anno fa. Ora tocca ai telespettatori italiani dire addio al personaggio di Quinn Fuller. Non ci sarà nessun tragico evento dietro il suo abbandono. Stando alle anticipazioni infatti, Quinn arriverà a prendere una drastica decisione in merito alla sua relazione con Carter. La donna infatti, si renderà conto che non può dare a Carter ciò che lui merita, ossia una famiglia e dei figli. Per questo, penserà di lasciarlo libero di ricostruirsi una vita con una donna più giovane di lei e che possa farlo diventare padre.

Quinn dice addio a Carter e lascia la città

Le trame di Beautiful rivelano che questa decisione giungerà come un fulmine a ciel sereno, Carter infatti, non sarà a conoscenza della decisone della sua fidanzata.

Sarà infatti Shauna ad informarlo che Quinn ha deciso di chiudere la loro storia. Non solo, la madre di Wyatt avrà pure deciso di abbandonare la città. La designer di gioielli uscirà di scena in sordina, come se fosse svanita nel nulla e ciò lascerà un po' l'amaro in bocca al pubblico che segue da anni le vicende di casa Forrester.

Ovviamente Carter sarà spiazzato da questo improvviso dietro front della fidanzata, ma non tarderà a trovare consolazione in Katie con la quale scatterà pure un bacio.

L'attrice di Quinn Fuller torna a General Hospital

Sta di fatto che il personaggio di Quinn lascerà Beautiful dopo ben nove anni. L'attrice Rena Sofer, che le ha prestato il volto in tutti questi anni, aveva comunicato il suo addio con un post su Instagram, proprio l'ultimo giorno della sua presenza sul set.

Era l'agosto del 2022. Ovviamente a causa della differenza temporale tra la messa in onda statunitense e quella italiana, il pubblico di Canale 5 vedrà la puntata del suo addio solo a novembre di quest'anno. L'attrice, dopo aver lasciato Beautiful, non è restata a lungo disoccupata. Stando alle notizie provenienti dagli Usa, si viene a sapere che è tornata nel cast di General Hospital, la soap Tv americana di cui era già stata protagonista negli anni '90.