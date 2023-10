In Terra Amara Raşit e Fadik avranno il loro lieto fine? Assolutamente sì. I due, dopo tante tribolazioni, riusciranno a convolare a nozze e non solo. Dalla loro unione nasceranno due bambini, Kenan e Filiz, che diventeranno dei personaggi illustri di Çukurova.

Fadik perdona Raşit per averla abbandonata il giorno delle nozze

Una delle storie d'amore che sta tenendo banco nelle attuali puntate di Terra amara è quella tra Fadik e Raşit. Lui non si è presentato il giorno delle loro nozze e lei disperata non vuole più saperne di lui. Un atteggiamento ostile che durerà ben poco, visto che Raşit tornerà e le chiederà scusa per ciò che le ha fatto.

Spiegherà che è dovuto sparire improvvisamente perché alcuni parenti hanno avuto un incidente stradale e si è dovuto prendere cura di loro. Fadik crederà alle sue buone intenzioni e lo perdonerà.

Fadik nuovamente nel ciclone: Raşit ha una moglie

Sarà così che Raşit chiederà nuovamente a Fadik di diventare sua moglie e lei risponderà di sì. Stavolta, però, non vorranno nessuna cerimonia pubblica: si recheranno presso il municipio di Adana e si sposeranno. I loro amici scopriranno che sono marito e moglie solo quando rientreranno nella tenuta Yaman e sarà in quel momento che decideranno di organizzarli una festa come si deve.

Festeggiamenti che verranno interrotti da una donna, una certa Zeynep, che rivelerà davanti a tutti non solo di essere la moglie di Raşit, ma anche il fatto che i due hanno una bambino.

Fadik affronta l'ennesima vergona a causa di Raşit

Ennesima vergogna per Fadik, che farà fatica a digerire tutto ciò che le combina Raşit. Zeynep, in più, proverà a estorcere dei soldi a Züleyha, visto che le chiederà 10.000 lire turche per crescere il figlio. Capirà che la donna sta facendo tutto solamente perché è una opportunista, così la caccerà dalla sua tenuta e senza darle il becco di un quattrino.

Passerà del tempo e tra Fadik e Raşit tornerà il sereno, e alcune novità sul loro rapporto sorgeranno proprio durante il finale di serie.

Fadik diventa mamma

Fadik starà male. Colpita da un senso di nausea farà fatica anche a lavorare. Züleyha si renderà conto dei malesseri della giovane domestica e sarà proprio lei a capire per prima che Fadik è incinta.

Finalmente nella vita della ragazza l'amore le portare un po' di felicità e grazie a un flashforward si scoprirà che le cose non le andranno per niente male.

Infatti Fadik e Raşit proseguiranno a vivere la loro vita insieme e avranno due bambini, un maschio e una femmina. Il primo si chiamerà Kenan e diventerà un ufficiale dell'esercito turco, mentre la seconda, Filiz, sarà una delle migliori avvocatesse di tutta Çukurova.