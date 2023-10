Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara previste dal 23 al 28 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Mujgan, la quale sarà sopraffatta dai sensi di colpa dopo la morte della zia Behice.

Perché la dottoressa scoprirà tutta la verità sulle malefatte della zia, in primis quelle che hanno portato alla morte di Hunkar, e non la prenderà per niente bene.

La donna si sentirà in colpa e inizierà a temere che Demir possa fargliela pagare, magari ritenendola responsabile del piano diabolico che la zia ha architettato ai danni della madre.

Mujgan sconvolta dopo la morte di Behice: anticipazioni Terra amara 23-28 ottobre

Le anticipazioni di Terra amara per le puntate previste dal 23 al 28 ottobre su Canale 5 rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Mujgan.

La dottoressa resterà spiazzata dopo la morte della zia, perché avrà modo di scoprire come sono andate le cose.

La dottoressa scoprirà che è stata proprio la zia a togliere la vita per sempre a Hunkar, ammazzandola con quel colpo di coltello che si è rivelato fatale.

Mujgan inizierà a sentirsi quasi in colpa, perché per tutto questo tempo non ha mai avuto alcun minimo sospetto sul conto di sua zia nonostante le due donne vivessero in casa insieme.

Fekeli rassicura Mujgan: anticipazioni Terra amara 23-28 ottobre

Di conseguenza, nel corso delle prossime puntate di Terra amara, Mujgan inizierà a temere per la sua incolumità.

La donna sospetterà che Demir possa scagliare la sua rabbia anche contro di lei, ritenendola complice e artefice della morte di sua mamma.

Tuttavia ciò non accadrà: le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che Fekeli rassicurerà Mujgan e le chiederà di stare tranquilla, perché non sarà lei a pagare per le malefatte della zia.

La donna potrà contare sul pieno sostegno di Fekeli, che in questo periodo così difficile si rivelerà una perfetta spalla sulla quale poter contare.

Fikret si dichiara a Mujgan: anticipazioni Terra amara 23-28 ottobre

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Terra amara nella settimana che va fino al 28 ottobre 202 rivelano che ci sarà spazio anche per un avvicinamento importante tra Mujgan e Fikret.

L'uomo deciderà di stare al fianco di Mujgan in questo momento così delicato della sua vita e coglierà la palla al balzo per uscire allo scoperto.

Fikret deciderà di confessarle il suo amore, dicendole apertamente di essersi innamorato di lei e di voler provare a costruire qualcosa insieme. Quale sarà la reazione della dottoressa? Si lascerà andare con Fikret oppure no?