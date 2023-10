Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nel corso delle puntate del 10 e 11 ottobre rivelano che Maria farà una amara scoperta sulle reali intenzioni di Vito che, contrariamente alle aspettative, deciderà di rinunciare al suo posto da contabile al grande magazzino.

Adelaide invece spiazzerà Marcello con la sua decisione di trasferirsi a Ginevra per riprendere in mano le redini del suo rapporto con la figlia Odile.

Vito si licenzia, Maria sorpresa: anticipazioni Il Paradiso del 10 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 10 ottobre rivelano che Maria verrà a sapere tramite Vittorio Conti che Vito non tornerà in tempi brevi.

Il ragazzo ha scelto di restare in Australia, motivo per il quale rinuncerà al suo incarico come contabile all'interno del grande magazzino milanese.

Un duro colpo per Maria, dato che il suo fidanzato non l'aveva messa al corrente di questa scelta e soprattutto del fatto che sarebbe restato in Australia ancora per un bel po' di tempo.

Adelaide spiazza Marcello: anticipazioni Il Paradiso 10-11 ottobre

Intanto Salvo scoprirà che Matteo sta cercando un nuovo lavoro, così da poter iniziare la sua vita a Milano e deciderà di mettere al corrente Marcello.

Spazio anche alle vicende della contessa: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 10 ottobre rivelano che Adelaide annuncerà la sua decisione ufficiale circa il trasferimento a Ginevra [VIDEO].

La contessa ha deciso di lasciare Milano e trasferirsi per poter riprendere in mano le redini del suo legame con la figlia Odile.

Per Marcello non sarà affatto semplice accettare la decisione della sua amata, consapevole del fatto che il loro rapporto subirà una battuta d'arresto dopo questo trasferimento definitivo a Ginevra, che sembra essere a "tempo indeterminato".

Marcello si fa avanti col fratello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11 ottobre

Come se non bastasse, in questo nuovo episodi della soap opera succederà qualcosa di inaspettato tra Flora e la contessa, che consentirà a quest'ultima di prendere una decisione inattesa in merito alla gestione di villa Guarnieri.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'11 ottobre, invece, rivelano che Ciro si mostrerà particolarmente preoccupato per sua figlia, dopo essersi reso conto che c'è qualcosa che non va nel suo rapporto con Vito.

Marcello, invece, dopo aver saputo che suo fratello sta cercando lavoro, deciderà di farsi avanti e di avanzargli una proposta.

Barbieri chiederà a Matteo di diventare il suo braccio destro e quindi una sorta di assistente che lavorerà con lui. Peccato, però, che la reazione di Matteo non sarà delle migliori: non vuole lavorare a stretto contatto con Marcello.