Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre 2023 annunciano che Lara deciderà di non arrendersi dopo che il suo primo tentativo di vendicarsi di Marina è fallito per colpa di Ida e cercherà in tutti i modi di fargliela pagare, perchè per colpa sua il suo piano per stare con Roberto è andato in fumo. Nel frattempo, Silvia prenderà una decisione molto importante riguardante la sua storia con Giancarlo, ma finirà per far soffrire il suo papà.

Un posto al sole, anticipazioni: la scelta di Silvia addolora Otello

Nunzio correrà in soccorso di Michele nelle prossime puntate di Un posto al sole. Tutto avrà inizio quando il giornalista si ritroverà ad avere una giornata lavorativa ‘nera’, anche a causa di una nuova tematica da affrontare alla radio. Ci penserà Cammarota ad aiutarlo a sistemare un problema di non facile risoluzione. Poco dopo Michele e Filippo si scontreranno riguardo la linea editoriale della radio.

Silvia, invece, dopo averci riflettuto molto a lungo, prenderà una decisione sul futuro della sua storia con Giancarlo, convinta da Mariella. A quanto pare, i due intraprenderanno una convivenza insieme a Otello, dando vita a una serie di buffi inconvenienti.

Ida salva la vita a Marina, Roberto pronto a fermare Lara: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Nei prossimi episodi, Marina sarà profondamente grata a Ida per averle salvato la vita, perciò le starà accanto e tra le due donne si instaurerà un forte legame di amicizia. In fuga, Lara vorrà dapprima farla pagare a Roberto, ma quest’ultimo sarà pronto a tirare fuori le sue numerose risorse pur di fermarla.

Sarà così che Ferri prenderà una decisione molto difficile e che potrebbe portare ad una serie di conseguenze. Infatti Lara minaccerà di vuotare il sacco riguardo Tommaso.

Intanto Jimmy, desideroso di vedere suo padre Niko sentimentalmente appagato, chiederà al genitore di trascorrere più tempo insieme a Micaela. Poco dopo, però, il ragazzino avrà un incidente (di piccola entità) che lo porterà a fare i conti con la grave malattia della cagnolina Bricca.

Giulia, nel frattempo, inizierà a trovare strani i comportamenti di Luca, per questo motivo vorrà vederci chiaro, e inizierà ad indagare sull’uomo.

Spoiler Un posto al sole al 13 ottobre: Alberto alle prese con la separazione di Bice

Le anticipazioni si concentrano anche su Damiano. Dopo aver ceduto alla passione con Viola, il poliziotto e la donna non ne parleranno più fino a quando avranno un altro incontro chiarificatore che potrebbe portare i due ad allontanarsi definitivamente.

Mentre Alberto si occuperà della causa di separazione di Bice e Sergio, Guido incontrerà il figlio della coppia e noterà che sta soffrendo, sfogando il malessere con il cibo. Ancora una volta, il vigile proverà a parlarci.