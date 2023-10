Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 annunciano che la puntata di lunedì 16 ottobre vedrà Marcello tra i protagonisti. Barbieri dovrà affrontare la mancanza di Adelaide e per lui non sarà facile andare avanti. Ad osteggiarlo inoltre ci sarà Umberto, ancora amareggiato di non essere diventato il sostituto della contessa e fra i due ci sarà uno sconto.

Le novità non mancheranno al grande magazzino, con l'arrivo di Matteo in prova come contabile , mentre per la concorrenza ci sarà un'importante occasione. Infine, Irene non sarà entusiasta delle iniziative di Alfredo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: la mancanza di Adelaide farà soffrire Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 16 ottobre raccontano che per Marcello non sarà un periodo facile. Dopo aver salutato Adelaide, per lui sarà complicato ricominciare, ma proverà a farsi forza concentrandosi sul lavoro. A ostacolare Marcello non mancheranno le frecciatine di Umberto e tra i due uomini ci sarà uno scontro. Guarnieri, infatti, non perdonerà facilmente alla contessa di non aver scelto lui come sostituto nella gestione delle quote e non farà niente per nascondere la sua amarezza.

Umberto e Flora, intanto, saranno pronti a iniziare la loro convivenza a villa Guarnieri.

Trama puntata di lunedì 16 ottobre: Matteo incuriosirà le Veneri

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 16 ottobre vedrà al centro dei riflettori anche il rapporto tra Irene e Alfredo che sembrerà avere dei piccoli problemi. Il ragazzo farà di tutto per fare felice la sua fidanzata, ma i suoi sforzi sembreranno non essere apprezzati.

Irene, infatti, non sarà entusiasta delle iniziative di Alfredo e Salvatore proverà a parlarne con il suo amico. Al grande magazzino di Vittorio, inoltre, farà il suo ingresso Matteo Portelli. Il fratello di Marcello inizierà il suo periodo di prova come contabile e desterà la curiosità delle Veneri.

Ottima occasione per la carriera di Tancredi e Matilde

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella puntata di lunedì 16 ottobre ci sarà ampio spazio anche per la Galleria Milano Moda. Il nuovo negozio sembrerà viaggiare a gonfie vele e la fortuna non mancherà. Presto, infatti, arriverà una proposta molto vantaggiosa con un'offerta di collaborazione da parte del Console giapponese. Per Tancredi e Matilde potrebbe essere un'occasione imperdibile, mentre Vittorio sarà impegnato a risolverei problemi di contabilità con l'aiuto di Matteo. Per Conti non sarà facile far fronte alle continue novità della Galleria Milano Moda, sempre più proiettata verso il successo.