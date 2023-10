Continua su Canale 5 l'appuntamento con la soap tv turca Terra Amara, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 9 a sabato 14 ottobre, Umit e Demir porteranno avanti una storia d'amore segreta. Inoltre saranno ritrovati i trenta milioni di lira turche dell'eredità di Yilmaz, mentre Mujgan deciderà di non avere più niente a che fare con Behice dopo che la zia dimostrerà di pensare solo al denaro.

Mujgan prende le distanze da Fikret

Nelle puntate di Terra amara che andranno in onda dal 9 al 14 ottobre, Mujgan e Fikret si baceranno [VIDEO].

La donna però deciderà di mantenere le distanze da lui e deciderà di andare via da casa da Fekeli, visto che lì abita pure Fikret. Non sapendo dove abitare, la Hekimoglu si recherà presso la vecchia abitazione di Sermin. In considerazione del fatto che in questo luogo ora stanno Gulten e Celtin, la giovane dovrebbe invitare gli sposi a trasferirsi altrove.

Intanto Umit ha trovato una sistemazione in uno degli appartamenti di Demir e non pagherà molto di affitto. Successivamente la donna danneggerà di proposito un tubo, così ha una scusa per contattare lo Yaman. Una volta giunto sul posto per aiutarla, la donna lo bacerà passando la notte con lui. In questo modo Demir tradirà Zuleyha.

Vengono trovati i trenta milioni di lire di Yilmaz

Secondo le anticipazioni televisive fino al 14 ottobre, Celtin e Gulten controvoglia lasceranno la loro casa a Mujgan. Quest'ultima di diritto potrà starci, visto che l'ha ereditata direttamente da Yilmaz. Intanto Zuleyha con il supporto di Sermin, predisporrà una raccolta benefica per ricordare al meglio la defunta Hunkar.

Questa si rivelerà un enorme successo e la signora della tenuta non potrà che essere soddisfatta. Inoltre saranno ritrovati i trenta milioni di lire dell'eredità dell' Akkaya.

Nel frattempo Zuleyha presterà molto attenzione ai più disagiati, così come faceva Hunkar. La bella Altun darà un terreno ad un istituto che ha come fine la protezione dei bambini.

In questo stesso luogo saranno rinvenuti dei bidoni pieni di denaro, che si scopriranno essere i trenta milioni tanto cercati. Non appena Behice e Mujgan apprenderanno la notizia, avanzeranno subito la richiesta per poterli avere. Umit e Demir proseguiranno la loro storia d'amore segreta.

Behice è stata già sposata in passato

In base agli spoiler della prossima settimana, Sevda e Fekeli suggeriranno a Zuleyha di provare a tornare insieme allo Yaman. Intanto Fikret incontrerà Umit e le intimerà di non innamorarsi di Demir. Inoltre Mujgan vedrà quanto denaro Yilmaz ha lasciato per Kerem Ali e cambierà opinione su di lui. Dello stesso parere non sarà Behice, la quale sarà arrabbiata in quanto i soldi non potranno essere usati fino a quando il bambino non compirà ventuno anni.

La nipote vedendo questo atteggiamento inopportuno, deciderà di non avere più niente a che fare con lei.

Nel frattempo Sadi comunicherà alla bella Altun che Behice è stata già coniugata in passato e che i mariti erano deceduti misteriosamente. Infine Rasit chiarirà a Fadik che l'ha lasciata sull'altare, in quanto gli zii avevano avuto un incidente ed era dovuto scappare da loro.