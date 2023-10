L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 prosegue su Rai 1 dal lunedì al venerdì con nuove emozioni.

Secondo le anticipazioni della puntata in onda giovedì 19 ottobre i riflettori saranno puntati su Umberto, che consegnerà a Marcello dei documenti che riguardano Adelaide. Matilde rivelerà a Tancredi di aver accettato l'aiuto di Vittorio, mentre Matteo parlerà alla madre di Maria. Alfredo deciderà di comprare un motorino per far colpo su Irene, ma rimarrà deluso quando saprà che la ragazza non ama le due ruote.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Marcello riceve dei documenti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 di giovedì 19 ottobre raccontano che ci saranno risvolti importanti che riguardano Marcello. Umberto, dopo averci riflettuto a lungo, deciderà di consegnare a Barbieri dei documenti della contessa. Le trame non specificano di cosa si tratti e se siano inerenti alla sfera privata o al grande magazzino. Quello che è certo è che Umberto sarà molto reticente prima di dare i documenti a Marcello, e questo gesto potrebbe significare la chiusura definitiva tra lui e sua cognata. Guarnieri ha più volte mostrato di avere un forte legame con Adelaide e questa volta potrebbe aver deciso di voltare definitivamente pagina.

Anticipazioni puntata di giovedì 19 ottobre: Matteo entusiasta di Maria

La puntata del 19 ottobre de Il Paradiso delle signore 8 vede al centro delle scene anche Matteo, che deciderà di non rinunciare al lavoro da contabile. Deluso dal fatto che Marcello gestisca le quote del grande magazzino, il ragazzo troverà in Maria un valido aiuto.

Ascolterà lo sfogo di Matteo e lo convincerà a restare al suo posto. Matteo andrà subito da sua madre a raccontarle le ultime novità e le dirà che grazie a Maria ha imparato a contare fino a dieci prima di prendere una decisione importante. Quando Matteo andrà via sarà seguito da qualcuno che non sembrerà avere delle buone intenzioni.

Matilde dice a Tancredi che Vittorio l'ha aiutata con lo slogan

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Matilde dirà a Tancredi di aver accettato l'aiuto di Vittorio per la creazione dello slogan che verrà presentato alla Camera di Commercio per la collaborazione con il Giappone. Per Alfredo, invece, arriverà l'ennesima delusione: vorrà acquistare un motorino per sorprendere Irene e far breccia nel suo cuore, ma scoprirà che alla fidanzata non piacciono i ciclomotori e dovrà pensare a qualcos'altro per riuscire a stupirla.