Nella soap opera Il Paradiso delle signore 8, nella settimana dal 16 al 20 ottobre 2023, la partenza di Adelaide avrà delle conseguenze, provocando spaccature e scontri: Marcello amministrerà le quote della contessa dopo la partenza di quest'ultima. Ciò non piacerà a Umberto, ma non sarà l'unico. Anche Matteo e Vittorio non apprezzeranno la presenza si Barbieri al grande magazzino.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 dal 16 al 20 ottobre: Marcello amministra le quote di Adelaide

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in onda dal 16 al 20 ottobre 2023 si sentirà il peso dell'assenza di Adelaide.

Umberto e Flora torneranno ad abitare alla villa. Marcello cercherà di farsi forza, anche di fronte alla responsabilità che dovrà affrontare. Il giovane, infatti, dovrà amministrare le quote del grande magazzino di proprietà della Contessa. Guarnieri non accetterà il nuovo ruolo di Barbieri e ciò sarà motivo di scontro. Il commendatore non sarà l'unico a non sopportare la gestione dell'ex barista. Da una parte Vittorio non amerà molto l'ingerenza di Marcello. Dall'altra Matteo, che ha iniziato il periodo di prova come contabile del Paradiso, non sarà felice di dover lavorare per il fratellastro. Dopo essersi sfogato con Maria, il giovane vorrà abbandonare il lavoro, ma la ragazza lo convincerà a rimanere.

Trame Il Paradiso delle signore 16-20 ottobre: continua la tensione tra Umberto e Flora

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che qualcuno inizierà a seguire Matteo e non sembrerà animato da buone intenzioni. Nel frattempo, nasceranno dei problemi tra Alfredo e Irene. Il magazziniere vorrebbe accontentare tutte le richieste della fidanzata ma si rende conto di non poterlo fare.

Intanto, Vittorio aiuterà a Matilde a creare uno slogan per la campagna promozionale della Galleria Milano Moda che avrà ricevuto una proposta interessante dal Console giapponese. Umberto, nel frattempo, gioirà dopo aver appreso la rottura tra Adelaide e Marcello. Questo ed altri suoi atteggiamenti contribuiranno a rendere ancora più tesa la relazione con Flora.

Vittorio chiede ad Ezio di tornare a Milano: Il Paradiso delle signore 8, puntate 16-20 ottobre

Stando alle anticipazioni, dopo qualche resistenza, Umberto consegnerà a Marcello alcuni documenti della contessa. Nel frattempo, al Paradiso delle signore, Vittorio e Roberto dovranno fronteggiare un imprevisto sorto alla fabbrica Colombo. Per risolvere il problema, i due decideranno di chiedere ad Ezio di tornare a Milano. Intanto, Matilde sfogherà la sua amarezza con Vittorio dopo essere stata scavalcata dal marito Tancredi. Quest'ultimo, infatti, dopo un colloquio con il Console giapponese avrà preso una decisione senza interpellare la moglie. Nel frattempo un tipo losco fermerà Matteo e gli cercherà del denaro.