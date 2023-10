L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 prosegue su Rai 1 e le anticipazioni di venerdì 3 novembre annunciano che tra Matteo e Maria ci sarà un brusco allontanamento dopo il bacio che li ha visti protagonisti. Anche per Vittorio arriverà il momento di farsi da parte dopo aver notato la complicità tra la donna e Tancredi. Marcello, invece, si darà da fare per incontrare il sindaco di Sperti e risolvere il problema della Tessuti Colombo. Dopo l'ostilità di Gianlorenzo Botteri, Concetta capirà come tenere testa allo stilista superando un'ultima prova, ma la donna farà di tutto per non coinvolgere Maria.

Matteo prova ad avvicinarsi a Maria

Matteo bacia Maria poco prima di lasciare la casa delle ragazze. Dopo questo avvicinamento, tuttavia, Maria cambierà atteggiamento nei confronti del fratellastro di Marcello. Sarà distante e nonostante i tentativi di Matteo di avvicinarsi, sempre in maniera molto gentile, la ragazza sarà sempre più scostante. Per Maria non sarà facile affrontare la situazione, visto che la sua famiglia si aspetta il matrimonio con Vito. Il ragazzo è ormai rientrato a Milano dall'Australia e i Puglisi non fanno altro che attendere il lieto evento.

Concetta riusce a tenere testa a Botteri

Anche Concetta non avrà vita facile in atelier. Botteri mostrerà chiaramente di non apprezzare la sua assunzione e non esiterà a mettere in difficoltà la nuova arrivata con un tranello.

A quanto pare, però, Concetta capirà subito come tenere testa allo stilista, che la metterà di fronte a un'ultima prova. Il primo pensiero della signora Puglisi, però, andrà a sua figlia Maria e farà di tutto per evitare di coinvolgerla, non vorrà farla preoccupare inutilmente.

Tempo di rinunce per Vittorio: Matilde ancora vicina a Tancredi

Per Vittorio arriverà il momento di fare i conti con la realtà. L'attrazione per Matilde, anche se reciproca e innegabile dopo il momento magico condiviso con lei sere prima, non basterà a cambiare le cose nel loro rapporto. Conti si troverà di fronte a una forte complicità tra Tancredi e la moglie, e capirà che per lui è arrivato il tempo di farsi da parte e rinunciare per sempre a Matilde, anche se non sarà affatto facile.

Marcello, invece, si impegnerà per salvare la Tessuti Colombo e organizzerà un incontro con il sindaco di Sperti. L'obiettivo di Barbieri sarà trovare una soluzione per ottenere il trasferimento della ditta.