Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 23 al 27 ottobre, in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Umberto sarà spietato nei confronti di Ezio Colombo, dopo che quest'ultimo sarà costretto a rientrare in Italia per salvare la sua fabbrica.

Spazio anche alle vicende di Matteo, che in questi nuovi episodi si ritroverà in serio pericolo di vita: l'uomo dovrà restituire una cifra di soldi a dei malviventi che non si faranno scrupoli ad aggredirlo.

Umberto spietato con Ezio Colombo e Gloria: anticipazioni Il Paradiso al 27 ottobre 2023

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste, in onda fino al 27 ottobre, rivelano che Ezio e Gloria saranno costretti a rientrare a Milano per risolvere i problemi della Tessuti Colombo.

Una situazione che si preannuncia particolarmente difficile, dato che l'accordo per salvare la fabbrica salterà e l'attività rischia il fallimento.

Si scoprirà che dietro questo accordo saltato si cela lo zampino di Umberto Guarnieri, che non si è fatto scrupoli a mettere i bastoni tra le ruote a Ezio e Gloria.

Concetta aiuta Maria al magazzino: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 ottobre

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, previste in tv fino al 27 ottobre 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Concetta, la quale correrà in soccorso della figlia Maria, alle prese con una ingente mole di lavoro da sbrigare all'interno del grande magazzino milanese.

Per tale motivo Maria chiederà alla mamma di darle una mano, e il suo essere pratica e veloce porterà la stilista a proporre la candidatura di Concetta come nuova sarta del grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti.

Occhi puntati anche su Matteo, che in questi nuovi episodi della soap opera dovrà affrontare una situazione di grande pericolo che lo metterà a rischio.

Matteo finisce in pericolo: anticipazioni Il Paradiso al 27 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Portelli deve restituire una importante cifra a dei malviventi che si sono messi sulle sue tracce.

Di conseguenza Matteo verrà fermato per strada da alcuni loschi individui che non si faranno scrupoli a rapinarlo.

La scena verrà vista in presa diretta da Marcello, che vedendo il fratellastro in grande difficoltà non ci penserà su due volte a intervenire per evitare il peggio.

Matteo confesserà al fratellastro chi sono quegli uomini che volevano fargli del male?