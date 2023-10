Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily targata Rai e ideata da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne l'episodio di mercoledì 4 ottobre, svelano che Maria Puglisi (Chiara Russo) non sembrerà particolarmente entusiasta dell'idea di sua madre Concetta (Gioia Spaziani) di comperare un dono per Vito Lamantia (Elia Tedesco). Agata (Silvia Bruno), al contempo, verrà messa al corrente dalla sorella maggiore dei problemi di coppia che sta attraversando con Vito, mentre Gianni Rivera non potrà essere il testimonial del lancio della linea uomo.

Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) cercheranno di aiutare in qualche modo Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) in merito ai suoi problemi con la figlia Odile.

Maria non troppo entusiasta del dono che mamma Concetta vorrebbe fare al futuro genero Vito

Le anticipazioni della soap opera di casa Rai, in merito alla puntata che sarà trasmessa il 4 ottobre, evidenziano che Concetta mediterà di comperare un regalo per il suo futuro genero Vito, quasi come se la signora Puglisi volesse restituire a Lamantia il favore di avere fatto recapitare a casa loro un dono per Maria.

Quest'ultima però non sembrerà sprizzare entusiasmo da ogni poro in merito all'idea di mamma Concetta di fare un regalo a Vito.

La sarta del Paradiso delle signore, inoltre, ci terrà a mettere al corrente la sorella Agata dei problemi di coppia che sta attraversando con Lamantia.

Essendo ancora intenzionato a riconquistare Elvira Gallo (Clara Danese), Salvatore Amato (Emanuel Caserio) avrà in serbo l'organizzazione di un evento speciale per riuscire in tale intento.

Gianni Rivera non presenzierà al lancio del reparto uomo

Le trame de Il Paradiso delle signore 8 inerenti all'episodio di mercoledì 4 ottobre, anticipano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dovrà prendere atto di un aggiornamento relativo al lancio della linea uomo che non sarà troppo esaltante.

Il Direttore del negozio di moda, difatti, verrà avvertito che l'idolo calcistico Gianni Rivera non sarà presente all'inaugurazione del reparto maschile della boutique, nel frattempo la reiterata sofferenza di Adelaide in merito ai patemi legati a Odile non lasceranno indifferente il banchiere Umberto.

Il commendatore Guarnieri, voglioso di aiutare la contessa, vorrà mettersi in moto per aiutarla a trovare un punto d'incontro con la figlia e, del tutto inaspettatamente, ad aiutare l'uomo in questa impresa ci sarà anche Flora.