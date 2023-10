Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Nel prossimo episodio del 4 ottobre, i riflettori continueranno ad essere puntati sulla contessa Adelaide, la quale, a causa del rifiuto ricevuto da sua figlia Odile, non riesce a riprendersi. Tuttavia, inaspettatamente, può contare sul supporto di Umberto Guarnieri, il quale si è riavvicinato a lei, mettendo da parte l'orgoglio. Intanto, Salvo non riesce a riconquistare la sua amata Elvira e deve fare i conti con le proprie difficoltà sentimentali.

I problemi tra Maria e l'ex contabile del Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle signore, Concetta Puglisi è molto felice per suo genero. Tra non molto sarà il suo compleanno, pertanto, decide di mettersi alla ricerca di un regalo che possa essere gradito. Tuttavia, Maria non ha assolutamente l'aspetto di una persona felice. Al contrario, si sente profondamente in imbarazzo. Non potendo gestire le forti pressioni della sua famiglia, confida a sua sorella Agata i problemi che sta avendo con Vito. Poco dopo, la giovane Puglisi viene informata di una spiacevole notizia: la madre di Matteo si trova in ospedale ed è gravemente malata.

Salvo non riesce a sopportare l'idea di non essere riuscito a riconquistare il cuore di Elvira.

Non vuole perdere le speranze, nonostante la giovane Venere sia fidanzata con Tullio. Pertanto, con la speranza di non fare un altro buco nell'acqua, il barista organizza un evento speciale, con l'intenzione di stupire la sua amata.

Conti in difficoltà con l'evento del Paradiso delle signore

Nel frattempo, Vittorio si trova in grande difficoltà: ha organizzato tutto per il lancio della nuova linea maschile al Paradiso delle signore.

Tuttavia, un imprevisto potrebbe mettere a repentaglio il suo evento: Gianni Rivera non può presenziare in qualità di ospite speciale al Paradiso delle signore. Pertanto, per non rischiare di perdere l'opportunità di rubare la clientela all'atelier concorrente, il giovane pubblicitario pensa a come poter rimediare all'intera situazione.

Adelaide è ancora molto triste e amareggiata per il rifiuto di sua figlia Odile. Avrebbe tanto voluto presentarla pubblicamente al Circolo. Tuttavia, il malumore della Contessa non passa inosservato. Nonostante i dissidi avuti in passato, Umberto decide di mettere da parte il proprio orgoglio, dandole una mano. I due, dopo tanto tempo, hanno così modo di riavvicinarsi. Inaspettatamente, persino Flora offre il proprio aiuto alla contessa di Sant'Erasmo.