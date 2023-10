La frequentazione tra Gemma e Maurizio ha subito un brusco stop nelle ultime registrazioni di U&D: il 6 e 7 ottobre, infatti, il cavaliere ha detto di non avere intenzione di baciare Galgani e di questo lei si è lamentata molto. Un "like" che il fratello di Laudicino ha messo su Facebook in queste ore, inoltre, alimenta i dubbi dei fan sull'interesse che il protagonista del Trono Over dice di avere per la dama anche senza contatti fisici.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 7/10 parlano di una chiusura tra Gemma e Maurizio voluta da quest'ultimo: stanco delle lamentele della dama per i baci che non riceve, il cavaliere ha deciso di interrompere la loro conoscenza.

Tina Cipollari, però, è intervenuta per chiedere a Laudicino di pensarci bene e di dare un'altra possibilità a Galgani e al bel rapporto che hanno instaurato nell'ultimo mese.

Anche se non è ancora arrivato l'addio definitivo, tra i due protagonisti del Trono Over c'è una crisi in corso e a volerla è soprattutto l'imprenditore che fino ad oggi non ha avuto nessuno slancio fisico nei confronti della 73enne.

Secondo molti spettatori del dating-show, però, quelle addotte da Maurizio sarebbero tutte scuse: se i baci con Gemma non arrivano, è perché lui non è attratto da lei e non riesce a spingersi oltre a qualche abbraccio.

Il gesto del parente del protagonista di U&D

Oggi, domenica 8 ottobre, a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione che potrebbe inguaiare Maurizio.

Un'attenta fan di U&D, infatti, ha scovato il "like" del fratello del cavaliere ad un commento che parla di verità e bugie su quello che è accaduto ultimamente all'interno degli studi Elios.

"Falso dire che gli piace Gemma, sincero dire che non la bacerebbe", è questa la frase che il signor Fulvio ha apprezzato su Facebook con l'emoticon di una risata.

Questo gesto sembra una conferma indiretta a quello che molti spettatori del dating-show pensano sin dal primo momento, ovvero che a Laudicino non interessa Galgani e non si fidanzerebbe mai con lei né davanti né dietro le telecamere.

Novità sulle ultime riprese di U&D

Venerdì 6 e sabato 7 ottobre, inoltre, negli studi di U&D è andata in scena la prima vera crisi tra Gemma e Maurizio: al rientro da qualche giorno insieme a Livorno, la dama si è lamentata del fatto che il cavaliere non la bacia.

Interpellato dagli opinionisti sul perché non si è ancora avvicinato a Galgani dopo un mese di appuntamenti e weekend romantici, il protagonista del Trono Over ha ammesso di non riuscire ad andare oltre e non vuole forzarsi.

Stanco delle pressioni che ha ricevuto nelle ultime due registrazioni, nelle scorse ore Laudicino ha comunicato alla 73enne la sua intenzione di stoppare la loro conoscenza.

L'intervento di Tina per chiedere un confronto tra i due lontano dalle telecamere ha riaperto la situazione, quindi ad oggi non si sa se Maurizio e Gemma si frequenteranno ancora oppure se lui interromperà tutto come ha annunciato nel corso delle riprese di ieri.