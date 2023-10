Il Paradiso delle Signore 8 continua con nuovi appuntamenti su Rai 1 e le anticipazioni annunciano molte novità.

Nelle puntate in onda martedì 10 ottobre Adelaide comunicherà a Marcello che lascerà Milano per diverso tempo e Barbieri ne sarà dispiaciuto. Nel frattempo, tra la contessa e Flora succederà qualcosa di inaspettato che porterà Adelaide a una scelta. Marcello saprà da Salvatore che Matteo è alla ricerca di un lavoro, mentre Maria apprenderà che Vito non tornerà presto a Milano. Infine, Delia confesserà a Clara di conoscere il cliente che non ha voluto servire.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Adelaide pronta ad abbracciare Odile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 raccontano che per Adelaide arriverà il momento di parlare con Marcello. La donna comunicherà a Barbieri che presto partirà per Ginevra e raggiungerà sua figlia Odile, ma non darà una data per il suo ritorno. Adelaide spiegherà che le sue intenzioni sono quelle di soggiornare in Svizzera per un periodo piuttosto lungo e Marcello ne sarà molto dispiaciuto. Nel frattempo, per Adelaide arriverà qualcosa di inatteso che riguarda il suo rapporto con Flora e che la porterà a prendere una decisione sulla villa.

Anticipazioni puntata di martedì 10 ottobre: Matteo in cerca di lavoro

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di martedì 10 ottobre vedrà al centro dei riflettori anche Matteo. Il nuovo arrivato si troverà in difficoltà economiche e si metterà alla ricerca di un lavoro. Quando Salvatore verrà a saperlo non esiterà a dirlo subito a Marcello che penserà a un modo per aiutare suo fratello.

Per Maria, invece, arriverà il momento di sapere che Vito non ha intenzione di tornare presto a Napoli. Questo metterà in difficoltà anche Vittorio che dovrà trovare al più presto un sostituto contabile prima che la situazione al grande magazzino precipiti.

Delia confiderà a Clara i motivi del suo comportamento

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella puntata che sarà trasmessa martedì 10 ottobre anche Delia sarà protagonista.

La Venere dovrà dare qualche spiegazione in merito al suo comportamento del giorno prima, quando si è rifiutata di servire un cliente misterioso. La ragazza confiderà a Clara che conosceva molto bene l'uomo che si era presentato al grande magazzino e le spiegherà cosa è accaduto tra lei e il cliente in passato. Clara ascolterà le motivazione della sua amica e proverà a comprendere perché non voglia più avere niente a che fare con quell'uomo. Le trame non specificano cosa è successo tra Delia e cliente, ma sarà chiaro che la ragazza custodisce un segreto.