Grandi novità attendono i protagonisti de Il Paradiso delle signore 8 e le anticipazioni annunciano che lunedì 9 ottobre Adelaide (Vanessa Gravina) sarà protagonista.

La contessa, grazie al prezioso e inaspettato aiuto di Flora (Lucrezia Massaro) potrà rivedere sua figlia Odile a Ginevra e annuncerà la sua partenza. Nel frattempo, qualche errore nella contabilità darà qualche grattacapo a Roberto (Filippo Scarafia) e Vittorio (Alessandro Tersigni). Per Salvatore (Emanuel Caserio) arriverà il momento di accettare la realtà incontrando Tullio di persona, mentre Delia (Ilaria Maren) eviterà di servire un cliente con cui non vorrà avere a che fare.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Adelaide lascerà Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 raccontano che nella puntata di lunedì 9 ottobre per Adelaide arriverà finalmente una bella notizia. Dopo giorni di sofferenza a causa del rifiuto di sua figlia, la contessa riuscirà ad ottenere un incontro con Odile. Marcello dovrà mettere da parte la gelosia e riconoscere che Umberto è stato un valido aiuto per Adelaide, ma in realtà a combinare l'appuntamento con sua figlia è stata inaspettatamente Flora Ravasi. La contessa si preparerà a partire per Ginevra e raggiungere Odile senza annunciare la data del suo ritorno a Milano.

Anticipazioni puntata di lunedì 9 ottobre: un cliente sgradito per Delia

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 9 ottobre vedrà al centro delle scene Delia. La ragazza dimostrerà di custodire un segreto quando al grande magazzino arriverà un cliente sconosciuto che lei eviterà di servire. Sarà chiaro a tutti che qualcosa di misterioso lega il nuovo arrivato alla venere, ma per il momento non si conoscono ancora le ragioni del comportamento di Delia.

Tutto quello che si sa è che la ragazza conosce bene il cliente misterioso ed è proprio per questo che non ha nessuna intenzione di aver a che fare con lui. Nel frattempo, sorgeranno dei problemi nella contabilità del Paradiso delle signore. Vittorio Conti parlerà con Roberto per trovare il modo di risolvere alcune irregolarità.

Salvatore deluso e amareggiato dall'incontro con Tullio, problemi ai conti del Paradiso

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella puntata di lunedì 9 ottobre arriverà un momento molto duro per Salvatore. Dopo aver incontrato Tullio, il fidanzato di Elvira, per Amato sarà inevitabile fare dei paragoni e quello che dedurrà non sarà molto incoraggiante. Salvatore si renderà conto di non poter competere con Tullio e le sue speranze di conquistare il cuore di Elvira si faranno sempre più scarse.