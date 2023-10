Non può che concludersi con tanta suspense la settimana di Terra amara. Nelle puntate in programma il 13 e 14 ottobre il cerchio inizierà a stringersi su Behice.

Tutto avrà inizio quando Fekeli rivelerà a Mujgan che, prima di morire, Yilmaz ha provveduto a lasciare una ricca somma di denaro al figlio. Però questi soldi non potranno essere prelevati prima dei 21 anni di Kerem Ali. La notizia farà perdere le staffe a Behice e la sua reazione farà aprire gli occhi alla nipote. Una volta resasi conto della vera personalità della zia, Mujgan reciderà ogni rapporto con lei.

La situazione si metterà peggio per Behice quando, un investigatore incaricato di indagare sull'assassinio di Hunkar, informerà Zuleyha che la donna ha un oscuro passato alle spalle.

Nel frattempo, dopo essere sparito abbandonando la sua promessa sposa all'altare, Rasit rientrerà a Villa Yaman. Saniye non esiterà a rimproverare il ragazzo, chiedendo spiegazioni sulla sua sparizione. In tutto ciò troverà spazio anche la nuova primario Umit. Felice per come stia procedendo il suo piano, Fikret minaccerà Umit di non innamorarsi di Demir.

Anticipazioni Terra amara 13 ottobre

Le anticipazioni di Terra amara del 13/10 fanno luce sul mistero dei soldi di Yilmaz che erano spariti nel nulla. Prima di morire, Akkaya stava progettando di fuggire da Cukurova insieme a Zuleyha.

per questo motivo, l'uomo aveva finito per nascondere i suoi milioni all'interno di alcune taniche. Per tutto questo tempo, Behice e Mujgan hanno creduto che fosse stata Zuleyha a impossessarsi del denaro.

Durante i lavori in uno dei terreni degli Yaman, donato in beneficenza ad un Istituto per orfani, verranno ritrovate le taniche con i soldi intatti.

Mujgan e sua zia non perderanno tempo a rivendicarne il possesso, ma non potranno fare alcunché perché per lo Stato l'unica proprietaria è Zuleyha. L'ex sarta, pur desiderando aiutare il piccolo Kerem Ali, preferirà non fare alcunché a causa dell'avidità di Behice. A questo punto Mujgan chiederà aiuto a Fekeli, ma questi sosterrà di non poter fare niente.

Poco dopo, Zuleyha verrà a sapere che le due donne hanno cacciato di casa Cetin e Gulten.

Terra amara spoiler 14 ottobre: Fikret minaccia Umit, Fekeli tranquillizza Mujgan sul futuro del figlio

Densamente movimentata sarà la puntata di sabato 14/10 di questa soap opera turca. Fekeli tranquillizzerà Mujgan sul futuro del piccolo Kerem Ali quando le mostrerà il conto che Yilmaz ha fatto intestare al bambino. Sarà così che la dottoressa smetterà di covare rancore nei confronti del marito.

Poco dopo Mujgan si recherà da Fikret per mettere in chiaro di non avere intenzione di intraprendere una relazione con lui, a meno che non sia serio nei suoi confronti. Intanto il nipote di Fekeli porterà avanti il piano per distruggere il buon nome della famiglia Yaman e arriverà al punto di minacciare Umit, in quanto non vuole che perda la testa per Demir.

Mujgan tronca i rapporti con la zia in seguito alla sua scioccante reazione

Sevda spronerà Zuleyha a cercare di ritornare insieme a Demir. Allo stesso tempo, anche Fekeli sarà del medesimo parere poiché non vuole che la donna continui a vivere di ricordi.

Una scoperta sconcertante farà aprire gli occhi a Mujgan. Nel dettaglio, la dottoressa si renderà conto della vera personalità della zia quando la metterà al corrente del fondo destinato al piccolo Kerem Ali. Behice, anziché gioire per la notizia, andrà su tutte le furie perché nn potrà toccare quel denaro fino a quando il bambino non compirà 21 anni. Scioccata dalla reazione di Behice, Mujgan si deciderà a troncare i rapporti con lei. Appresa la notizia, Fekeli consolerà la ragazza dicendole di poter sempre contare su di lui.

Il cerchio si stringe su Behice: scoperto il suo passato

Dopo aver abbandonato all'altare Fadik, Rasit ritornerà a Villa Yaman venendo rimproverato da Saniye. L'uomo la metterà al corrente di un incidente accaduto ai suoi zii.

Zuleyha avrà un incontro con un investigatore di nome Sadi, il quale sta indagando sulla morte di Hunkar. A quanto pare il cerchio inizierà a stringersi su Behice, visto che l'investigatore scoprirà che la zia di Mujgan ha molti matrimoni alle spalle e che i suoi mariti sono tutti morti in circostanze poco chiare.