Grandi svolte in arrivo nelle trame della soap Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. Adelaide sta soffrendo molto per il rifiuto di Odile, la figlia che credeva morta e che potrebbe addirittura rovinarla. Le anticipazioni delle prossime puntate raccontano che riuscirà ad andare da lei a Ginevra, grazie al prezioso intervento di Flora, che convincerà Odile a incontrarla. Prima dell'inizio dell'ottava stagione della soap, gli spoiler hanno parlato di una svolta inaspettata che sarebbe successa tra Adelaide e la figlia: Odile la farà soffrire molto.

Che cosa succederà quando madre e figlia torneranno a Milano?

Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni: Adelaide raggiunge Odile

Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle signore svelano che Flora riuscirà a convincere Odile a incontrare Adelaide, che non perderà tempo e farà le valigie per Ginevra. La sua assenza sarà piuttosto lunga, come dirà lei stessa a Marcello e Umberto. Proprio per questo proporrà a Flora e al commendatore di trasferirsi a Villa Guarnieri.

Prima che parta Umberto confesserà ad Adelaide i suoi tormenti e i telespettatori verranno a sapere che cosa lo sta angustiando da tanto tempo: forse è a conoscenza di qualche verità che nessuno sa e vuole liberarsi la coscienza?

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: il grande annuncio di Adelaide

Nelle puntate Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 ottobre, Adelaide radunerà Marcello, Flora, Umberto, Matilde e Vittorio e darà loro un grande annuncio, ma non sarà l'unico. La contessa vorrà vedere Barbieri da sola per comunicargli una decisione molto dolorosa.

Ancora mistero su chi sia il padre di Odile. Adelaide ha più volte confessato di sentirsi in colpa per avergli creduto quando le disse che la figlia era morta, come ha potuto peccare di così tanta ingenuità?

Odile rovina la madre Adelaide?

Ci sono ancora molti misteri su Odile a partire dall'identità del padre, che non è ancora venuta a galla.

Le anticipazioni hanno però più volte confermato che la ragazza farà soffrire Adelaide, anche se non sono andate nel dettaglio. Una delle possibilità è che Odile voglia vendicarsi dell'abbandono della contessa, magari in seguito a una ricostruzione dei fatti non pertinente alla realtà.

Una volta che Adelaide tornerà a Milano, Odile potrebbe pianificare la sua vendetta e rovinare la madre: le ruberà le quote del Paradiso? Oppure rovinerà la sua reputazione? Non si esclude poi che possa rubarle l'amore di Marcello facendola soffrire fino allo stremo. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa succederà tra Odile e Adelaide.