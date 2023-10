Tante le novità che aspettano i telespettatori della soap Il Paradiso delle Signore delle puntate in onda dal 9 al 13 ottobre 2023 come sempre su Rai 1 alle 16 circa. Le anticipazioni dei nuovi episodi raccontano che Adelaide sarà pronta a partire per Ginevra, dopo che Flora sarà riuscita a convincere Odile a incontrare la contessa. Gli spoiler svelano anche che Adelaide prenderà una dolorosa decisione su Marcello e, con tutta probabilità, potrebbe lasciarlo. Una nuova ipotesi sta stuzzicando la fantasia dei fan e sembra ben fondata: Odile, tornata a Milano, si innamorerà di Marcello?

Questa possibilità arriva dalle primissime anticipazioni sull'ottava stagione della soap: la contessa soffrirà molto a causa di sua figlia, che la metterà in difficoltà, che questo dolore sia proprio per Barbieri?

Il Paradiso delle signore anticipazioni ottobre 2023: Adelaide, biglietto di sola andata per Ginevra

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 ottobre Flora cerca di rimediare alla gaffe che fatto con la signora Gramini. Per colpa di una distrazione della giovane Ravasi, forse dettata anche dalla gelosia nei confronti della contessa Fiorenza ha scoperto da Flora che Adelaide ha uno scheletro nell'armadio e non aspetta altro se non scoprire di che cosa si tratti.

Flora, del tutto inspiegabilmente, riesce a rintracciare Odile e a convincerla a incontrare sua madre.

Adelaide è felicissima, ormai non ci sperava più. Fa le valigie e si prepara a partire per Ginevra, senza sapere se e quando tornerà. Prima di lasciare Milano, ha però due comunicazioni urgenti da fare.

Adelaide lascia Marcello e parte per sempre?

Come svelano le anticipazioni della soap Il Paradiso delle signore di ottobre, la contessa sarà pronta a partire.

Marcello la vorrebbe seguire, ma Adelaide prende una decisione molto sofferta che lo riguarda: è arrivato il momento di dirgli addio?

A proposito di rivelazioni, anche Umberto ha un segreto e verrà alla luce nei prossimi episodi, proprio prima che Adelaide parta. Forse, anche lui ha uno scheletro nell'armadio o un peso sulla coscienza del quale si vuole liberare.

La contessa tornerà, ma se con lei ci fosse Odile, potrebbe succedere l'impensabile.

Odile e Marcello diventano amanti alle spalle di Adelaide?

Se Adelaide tornasse con Odile, la mamma le farebbe conoscere tutta la sua famiglia e anche le personalità più importanti del Circolo, tra cui Marcello. Barbieri non è immune al fascino femminile e non si esclude che possa scoppiare la passione tra lui e Odile. Questo potrebbe essere il motivo per cui la contessa soffrirà a causa di sua figlia, come già annunciarono le prime anticipazioni relative all'ottava stagione de Il Paradiso delle signore e se così fosse, il suo dolore sarebbe inconsolabile.