Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 ottobre rivelano che Matteo avrà delle giornate non proprio positive. Non solo sarà sul punto di dare le dimissioni dal ruolo di contabile, inoltre sarà pedinato da un tizio losco che vorrà estorcergli dei soldi.

Intanto l’assenza di Adelaide si farà sentire a Villa Guarnieri, che ormai avrà due nuovi inquilini: Umberto e Flora. Tra la coppia le cose non andranno bene, dato che la tensione prenderà il sopravvento.

Marcello, invece, dopo essere stato lasciato solo a Milano dalla contessa, si sforzerà di andare avanti dedicandosi al nuovo compito di gestire le quote del Paradiso che ha ricevuto da Adelaide.

Tuttavia, a qualcuno darà fastidio la sua invadenza.

Problemi in arrivo anche per la fabbrica Colombo che costringerà Ezio a dover rientrare nel capoluogo lombardo.

Il Paradiso delle Signore, trame settimanali: Umberto consegna dei documenti di Adelaide a Marcello

Con Adelaide lontana da Milano, Villa Guarnieri accoglierà Flora e Umberto. Ma la coppia non sembrerà andare d’amore e d’accordo come un tempo, infatti il commendatore continuerà a pensare alla contessa.

Poco dopo Umberto verrà a sapere che Adelaide ha lasciato Marcello prima di partire per Ginevra e questa notizia lo renderà entusiasta. In seguito, dopo un’iniziale titubanza, il commendatore consegnerà dei documenti di Adelaide a Marcello.

Un tizio losco pedina Matteo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Marcello, invece, farà del suo meglio per animarsi, dedicandosi al grande magazzino di Conti. L’ingerenza di Barbieri però finirà per dare fastidio allo stesso Vittorio.

Anche Matteo non sembrerà gradire la presenza del fratellastro nel medesimo negozio in cui lavorerà come contabile, perciò vorrà dare le dimissioni.

Sarà Maria a fargli cambiare idea. Poco dopo il ragazzo si ritroverà ad essere pedinato da un malintenzionato che lo fermerà per strada tentando di estorcergli del denaro.

La capocommessa Cipriani intanto avrà dei problemi sentimentali da affrontare, visto che Alfredo confiderà ad Armando di non riuscire a stare al passo con le continue richieste della fidanzata.

Ferraris consiglierà al ragazzo di non tenere per sé questi pensieri e di parlarne con calma con Irene, ma Alfredo crederà di doversi impegnare più a fondo per soddisfare tutti i desideri della sua amata. Sarà così che arriverà al punto di acquistare un ciclomotore per fare colpo su di lei, inconsapevole che a Irene non piacciono i motorini.

Flora si candida come presidentessa del Circolo, Ezio richiamato a Milano

La Galleria Milano Moda catturerà l’interesse del console giapponese, che avanzerà una richiesta di collaborazione molto importante. Questa vicenda aumenterà la gioia e la complicità di Matilde e Tancredi. Intanto, in vista di una campagna promozionale, Vittorio si metterà a disposizione della signora Frigerio: quindi lei rivelerà al marito che Conti le ha dato una mano con la realizzazione dello slogan da sottoporre alla Camera di Commercio per la proposta di collaborazione con il Giappone.

Durante un incontro con il console giapponese, Tancredi finirà per prendere una decisione senza interpellare la moglie. Sentendosi scavalcata, Matilde ci resterà male e ne parlerà a Vittorio.

Intanto al Circolo sarà in corso l'organizzazione di un evento. In tale circostanza ci sarà uno scontro tra Fiorenza e Flora, in seguito al quale la futura sposa di Umberto si deciderà a candidarsi come presidentessa del Circolo.

Infine la fabbrica Colombo sarà colpita da un imprevisto che costringerà Roberto e Vittorio a richiamare Ezio a Milano.