Il Paradiso delle Signore 8 va in onda alle ore 16:05 su Rai 1 nonché in streaming su RaiPlay. Alfredo Perico (Gabriele Anagni) sta dimostrando di essere disposto a tutto pur di soddisfare i desideri di Irene Cipriani (Francesca Del Fa), ma le tasche di un aiuto magazziniere potrebbero non aiutarlo in tal senso e, malgrado non vi siano spoiler a darne conferma, il ragazzo potrebbe finire per indebitarsi.

Il rapporto tra Alfredo e Irene, nato di fatto nella settima stagione della soap, si è rivelato sin da subito colmo di contraddizioni e per certi versi non perfettamente complementare, nel senso che la capo commessa parrebbe avere spesso il timone della coppia avanzando pretese e desideri che Perico sarebbe chiamato a colmare e soddisfare.

L'assistente di Armando Ferraris (Pietro Genuardi) si sta facendo in quattro per far felice la dolce metà, ma per riuscire in tale intento finirà per spendere oltre le sue possibilità economiche del momento. La pazzia finanziaria sparuta per accontentare la partner può anche starci, ma l'andazzo a spendere di Alfredo per Irene potrebbe continuare ancora e finirebbe per far indebitare il ragazzo, considerando le richieste crescenti e pressanti della capo Veneri in tal senso.

Focus sulla coppia formata da Alfredo e Irene

Sembra non esserci dubbio che Alfredo e Irene siano innamorati l'uno dell'altra, ma tali sentimenti vengono dimostrati alla controparte in maniera parecchio differente. Da un lato Perico sembra aver idealizzato la figura della dolce metà mettendola al centro del suo mondo e dimostrandosi disposto a passare sopra a prese di posizione, ma rivelatosi anche incline a soddisfare qualsiasi richiesta e desiderio della stessa.

Dall'altra parte, invece, Irene fatica a smussare i lati più arcigni e capricciosi del suo carattere in coppia e ciò parrebbe portarla ad avere sovente una posizione di dominio su Alfredo, anziché protendere per un sano bilanciamento tra le parti che dovrebbe riscontarsi nelle coppie sane.

Alfredo potrebbe indebitarsi per soddisfare i desideri di Irene

Negli episodi de Il Paradiso delle Signore 8 Alfredo avrà in animo di acquistare un motorino ciclomotore per Irene, salvo scoprire poco prima dell'acquisto che alla fidanzata non piacciono i motorini. Voglioso di soddisfare ugualmente un desiderio della partner, Perico farà una pazzia economica per far felice la dolce metà.

Nonostante il saggio consiglio che Armando darà ad Alfredo, ovvero di parlare a cuore aperto a Irene in merito alle richieste sempre crescenti di quest'ultima, l'assistente magazziniere finisce quindi per spendere più di quello che le sue tasche possono sostenere.

Trend che potrebbe continuare anche nei prossimi episodi e, se così fosse, Alfredo finirebbe per indebitarsi al solo scopo di soddisfare ogni desiderio di Irene.