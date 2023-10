Prosegue l'appuntamento con Terra amara su Canale 5 e le anticipazioni di martedì 24 ottobre annunciano ancora grandi emozioni. In primo piano ci sarà Mujgan, ancora provata per la morte di Behice. La dottoressa penserà di trasferirsi a Istanbul per evitare di essere additata come la nipote di un'assassina, ma scoprirà che anche nella grande città tutti conoscono i reati di Behice. Mujgan potrà contare sulle parole di conforto di Fekeli e sulla promessa di Fikret, che le assicurerà la sua presenza costante: "Non ti lascerò mai".

Anticipazioni Terra amara: leggere i giornali fa disperare Mujgan

Le anticipazioni di Terra Amara di martedì 24 ottobre raccontano che per Mujgan arriverà un periodo molto duro. La dottoressa dovrà fare i conti con la morte della zia e con il suo oscuro passato. In particolare modo a ferire Mujgan sarà anche il pensiero di poter essere additata come un medico corrotto, visti i trascorsi del padre che ha aiutato Behice a insabbiare i suoi omicidi. Per la dottoressa la soluzione migliore sarà pensare di trasferirsi a Istanbul, ma anche questa eventualità presto dovrà essere scartata. Mentre sarà in compagnia di Fikret in albergo, Mujgan troverà un giornale di Istanbul in cui si parla di tutti i crimini commessi dalla zia con la complicità del padre.

Anticipazioni puntata di martedì 24 ottobre: Fikret consola Mujgan

La puntata di Terra amara di martedì 24 ottobre vede al centro dei riflettori il dolore di Mujgan dopo la scomparsa di Behice. Ad accompagnarla a Istanbul per la sepoltura sarà FIkret, che non la lascerà mai sola e dopo il funerale la dottoressa riceverà l'ennesima sconfitta.

Mujgan vedrà che il giornale è pieno di notizie che parlano della sua famiglia e questo la scoraggerà anche dal trasferirsi a Istanbul. Fikret proverà a consolarla, rassicurandola sul fatto che la gente presto dimenticherà quelle notizie e lei potrà tornare a vivere una vita normale, ma non sarà facile per Mujgan pensare al futuro.

Il nipote di Fekeli, inoltre, aggiungerà che non abbandonerà mai la dottoressa, facendole capire di provare qualcosa di molto forte per lei: "Non ti lascerò mai, mi avrai sempre".

Fekeli paterno nei confronti di Mujgan le dimostra tutto il suo affetto

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di martedì 24 ottobre, al suo ritorno a Cukurova, Mujgan confiderà anche a Fekeli le sue paure. La dottoressa immaginerà le voci della gente che non riuscirà più a guardarla con gli stessi occhi di prima e Ali Rahmet sarà pronto a sostenerla: "Non devi pagare per un crimine che non hai commesso". Successivamente, Fekeli aggiungerà che presto tutti la ricorderanno solo come la nipote di Ali Rahmet, con un atteggiamento paterno che riempirà il cuore a Mujgan. La dottoressa si sentirà meglio grazie alle parole di Fekeli e Fikret che non la faranno sentire più sola.