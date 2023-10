Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera nostrana, riguardo le puntate del 17 e 18 ottobre, evidenziano che Armando Ferraris consiglierà ad Alfredo Perico di parlare a cuore aperto con Irene Cipriani, mentre Tancredi Di Sant'Erasmo e Matilde Frigerio saranno in fermento per la nuova collaborazione orientale di Galleria Milano Moda. Il banchiere Umberto Guarnieri, invece, sarà soddisfatto delle fine della storia tra Marcello Barbieri e la nobile Adelaide.

Nel frattempo voleranno stracci tra Fiorenza Gramini e Flora Gentile Ravasi. Maria Puglisi, infine, cercherà di dissuadere Matteo Portelli dal proposito di lasciare il lavoro al Paradiso delle signore.

Armando suggerirà ad Alfredo di essere totalmente sincero con Irene

Le trame de Il Paradiso delle signore 8, in merito agli episodi di martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, raccontano che Irene inizierà a comprendere che Matteo ha un debole per Maria.

Alfredo, invece, rivelerà ad Armando di fare una gran fatica ad assecondare le richieste dell'esigente fidanzata, così il capo magazziniere suggerirà al suo aiutante di parlare a cuore aperto con Cipriani dando prova di grande sincerità alla partner.

La proposta arrivata sulla scrivania di Galleria Milano Moda proveniente dal Console giapponese sarà fonte di enorme entusiasmo per Matilde e per il coniuge Tancredi, in quanto marito e moglie saranno consci che per l'atelier di Palazzo Andreani sarebbe un'ottima opportunità per espandersi.

Atmosfera tutt'altro che idilliaca tra il commendatore Umberto e la fidanzata Flora a seguito del loro trasferimento a Villa Guarnieri, difatti la coppia sembrerà dove fare i conti col fantasma Adelaide.

Vittorio Conti, intanto, dovrà vedersela con l'ingerenza di Marcello Barbieri negli affari del grande magazzino e ciò susciterà nel Direttore un certo fastidio, mentre Matteo scoprirà con non poca amarezza che Adelaide ha affidato le sue quote a Barbieri.

Maria proverà a dissuadere Matteo dal licenziarsi

Alle orecchie di Guarnieri arriverà la notizia della rottura tra Adelaide e Marcello, buona nuova che riempirà di soddisfazione il padre di Marta, nel frattempo Vittorio aiuterà Matilde a realizzare lo slogan per la prossima campagna promozionale di GMM.

A causa dell'organizzazione di una serata al Circolo, successivamente, Flora e Fiorenza avranno una discussione, mentre Alfredo si convincerà che dovrà soddisfare ogni richiesta futura di Irene.

Maria, dopo aver appreso che Matteo vorrebbe lasciare il lavoro in atelier, proverà a convincere il ragazzo a non abbandonare l'impiego.