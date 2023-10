Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con il Paradiso delle signore, la soap italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05.

Nel corso dell'episodio dell'11 ottobre, l'attenzione sarà posta sul personaggio di Ciro. Da quando è giunto a Milano, deve fare i conti con una realtà del tutto nuova. Tuttavia, non si dà per vinto e riesce ad ambientarsi, trovando persino lavoro. Stando più vicino a sua figlia, però, si rende conto che probabilmente gli sta nascondendo qualcosa ed inizia a sospettare che tra Maria e Vito ci siano dei problemi.

In atelier, invece, sorgono diversi problemi da quando il contabile è andato via. Vittorio pensava di riuscire a far quadrare i conti, ma adesso si trova in serie difficoltà e ha bisogno di assumere qualcuno.

Ciro sospettoso al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, dopo aver trascorso diverso tempo con sua figlia, Ciro si rende conto che qualcosa non quadra nella vita di Maria. Pertanto, inizia a nutrire dei sospetti sulla sua relazione con Vito, a causa delle strane reazioni riscontrate da parte sua in alcune circostanze. Così, per il bene della giovane Venere, decide di indagare.

Intanto, nell'ultimo periodo i conti in atelier non quadrano.

Ad aggravare la situazione sono le dimissioni presentate da Vito, il quale non ha intenzione di far ritorno a Milano ancora per molto. Pertanto, Vittorio, sommerso dalle difficoltà, si trova costretto a cercare un nuovo papabile contabile che possa sostituire brillantemente il precedente.

Il rifiuto di Matteo al Paradiso delle signore

Maria, invece, si rende conto di non riuscire a sostenere la mole di lavoro che si è presentata al Paradiso delle signore, soprattutto dopo il lancio della nuova linea di intimo da uomo. Pertanto, dopo numerosi tentennamenti, accetta l'aiuto di sua madre, il tutto mentre Marcello viene messo al corrente da Salvo della necessità di Matteo di trovare un impiego lavorativo.

Così, sicuro di poter essere di grande aiuto per lui, il giovane barista offre al fratellastro la possibilità di diventare il suo braccio destro. Inaspettatamente però, riceve un secco rifiuto.

Successivamente Adelaide è alle prese con un'altra decisione importante. Quando andrà a Ginevra, la sua vita cambierà del tutto. Tuttavia, nonostante i suoi forti sentimenti, inizia a riflettere sulle decisioni da prendere in merito alla sua relazione. Sentendosi con le spalle al muro per l'intera situazione, compie un passo importantissimo e molto doloroso nei confronti di Marcello.