Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1. Gli spoiler sulla puntata di martedì 24 ottobre raccontano che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) proporrà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) una possibile soluzione per venire a capo della bega legata alla Tessuti Colombo. Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), intanto, vorrà elaborare una strategia per danneggiare i coniugi Colombo.

Nel frattempo Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) apprenderà il delicato momento che stanno attraversando Ezio Colombo (Massimo Poggio) e la moglie Gloria Moreau (Lara Komar).

Vittorio continuerà a non gradire le reiterate intromissioni di Marcello negli affari del grande magazzino

Le anticipazioni dello sceneggiato inerenti l'episodio del 24 ottobre, svelano che la decisione della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) di cedere in via momentanea le sue quote dell'atelier a Marcello sarà fonte di fastidio per Vittorio.

Quest'ultimo, difatti, proseguirà a dover fare i conti con la continua ingerenza di Barbieri negli affari del Paradiso. Allo stesso tempo, però, il fratellastro di Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) metterà sul piatto una possibile soluzione per venire finalmente a capo dell'imprevisto legato alla Tessuti Colombo.

Maria proporrà a sua madre Concetta di diventare la nuova sarta del negozio di moda

Le trame de Il Paradiso delle Signore 8, in merito alla puntata di martedì 24 ottobre, riportano che il carico di lavoro crescente maturato da quando Agnese Amato (Antonella Attili) ha deciso di dimettersi dal ruolo di capo sarta parrà gravare sempre più sulle spalle di Maria Puglisi (Chiara Russo).

Stanca di dover badare a troppi impegni e conscia del talento sartoriale della madre, Maria proporrà a Concetta di diventare la nuova sarta del Paradiso delle Signore.

Dopo aver notato che tra Maria e Matteo qualcosa bolle in pentola in materia di sentimenti, a Irene Cipriani (Francesca Del Fa) non passerà inosservata nemmeno la cotta che Agata (Silvia Bruno) si è presa per Roberto Landi (Filippo Scarafia).

Matilde, infine, verrà a conoscenza del delicato momento che stanno attraversando i genitori di Stefania (Grace Ambrose) con la loro Fabbrica. A tal proposito, invece, il commendatore Umberto metterà in atto un piano per danneggiare Ezio e Gloria Moreau, così da poter sfoderare l'ennesimo attacco da Galleria Milano Moda nei confronti de Il Paradiso delle Signore.