Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 e le anticipazioni annunciano che con la puntata di lunedì 23 ottobre si aprirà una settimana avvincente.

Dopo una lunga pausa torneranno Ezio e Gloria che potranno riabbracciare i loro amici, un po' sorpresi per la visita improvvisa dei coniugi. In realtà, non sanno che i Colombo dovranno risolvere un problema di lavoro con Vittorio. Matteo sarà assunto a tutti gli effetti come contabile, ma dovrà affrontare le pressioni di uno strozzino. Maria, invece, penserà che Concetta sarebbe molto utile in atelier, mentre Matilde sarà ancora arrabbiata con suo marito.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Maria, Irene e Clara stupite dall'arrivo di Ezio e Gloria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 di lunedì 23 ottobre raccontano che al grande magazzino di Vittorio saranno accolti Ezio e Gloria. I due coniugi potranno riabbracciare i loro amici più cari che saranno moto felici di rivederli. Maria, Irene e Clara si domanderanno come mai i Colombo si siano presentati così all'improvviso a Milano. In realtà le ragazze ignoreranno che Vittorio stesso li ha chiamati per risolvere un problema piuttosto urgente. C'è una difficoltà, infatti, che riguarda la ditta Colombo e Roberto e Vittorio saranno ansiosi di trovare una soluzione al più presto.

Anticipazioni puntata di lunedì 23 ottobre: Matteo assunto come nuovo contabile

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 23 ottobre vedrà al centro dei riflettori anche Matteo. Per il ragazzo arriverà il momento tanto atteso dell'assunzione ufficiale come contabile del grande magazzino. Il periodo di prova di Matteo sarà superato brillantemente e Vittorio vorrà subito premiare il nuovo collaboratore con un contratto.

Solo in quel momento Conti apprenderà che Matteo è il fratello di Marcello, a riprova del fatto che il contabile ha meritato il suo posto di lavoro senza l'aiuto di nessuno. La gioia per la nuova vita, tuttavia, durerà poco, perché il passato tornerà a bussare alle porte di Matteo. Lo strozzino Renato Mancino, che lo sta perseguitando da giorni, infatti, tornerà alla carica e minaccerà nuovamente il fratello di Marcello.

Tancredi e Matilde ancora distanti dopo il torto di Di Sant'Erasmo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per Maria, sempre più oberata di lavoro in atelier. La ragazza si renderà conto di avere bisogno di un aiuto urgente e il primo nome che le verrà in mente sarà quello di sua madre Concetta. Maria penserà che la signora Puglisi sarebbe un'ottima assistente per lei e penserà di proporle questa opportunità. Nel frattempo, Matilde sarà ancora molto arrabbiata con Tancredi per essere stata ignorata in una decisione importante che riguarda il nuovo affare con i giapponesi.