Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma Galgani, la quale si ritroverà al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Maurizio. I due avevano scelto di conoscersi meglio e di provare a capire se potessero esserci le basi per una frequentazione solida, ma le cose sono andate diversamente e la dama torinese si è ritrovata ben presto in una valle di lacrime.

Gemma viene lasciata da Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Gemma si ritroverà a fare i conti con la decisione inaspettata di Maurizio di chiudere la loro relazione.

Contrariamente a ogni aspettativa, il cavaliere ha scelto di non proseguire questo rapporto ed ha svelato a Gemma che intendeva chiudere il loro rapporto e voltare pagina.

È stato uno choc per la dama torinese che, ancora una volta, si è ritrovata a fare i conti con un sonoro rifiuto che l'ha profondamente turbata e destabilizzata.

Nel corso di queste settimane, Gemma non aveva mai nascosto il suo profondo interesse nei confronti del cavaliere al punto che anche Maria De Filippi non aveva risparmiato delle frecciatine nei confronti della dama torinese per questa passione sfrenata verso il cavaliere.

Gemma disperata per l'addio di Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

Alla fine, però, le cose sono andate diversamente e per Gemma è arrivato il momento dell'ennesima delusione che non l'ha lasciata indifferente.

Le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione di Uomini e donne del 13 ottobre, rivelano che la dama ha implorato Maurizio di non lasciarla e di non chiudere la loro frequentazione.

La dama, infatti, ha cercato fino alla fine di avere un ulteriore confronto con lui e provare così a salvare ciò che di bello avevano costruito nel corso di queste settimane: Gemma ha implorato Maurizio di non chiudere la loro relazione e provare così a darsi una seconda chance, speranzosa del fatto che il cavaliere avesse cambiato idea.

Gemma disperata e lascia lo studio in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Peccato, però, che la reazione di Maurizio non sia stata delle migliori: ancora una volta, infatti, ha preferito andare avanti per la sua strada e ha ribadito e confermato la sua volontà di chiudere con Gemma.

La dama, a quel punto, non ha potuto fare altro che sfogare il suo dolore e la rabbia per questa ennesima frequentazione finita male. Gemma ha cercato fino alla fine di salvare questo rapporto, ma non ha avuto la meglio e ha dovuto incassare l'ennesimo rifiuto.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, a quel punto, Gemma ha lasciato lo studio di Uomini e donne in lacrime, affranta e disperata per ciò che era successo.

Gemma regina degli ascolti a Uomini e donne

Insomma, è l'ennesima batosta per la dama, che tuttavia non perderà la sua vitalità e la sua voglia di conoscere nuovi cavalieri coi quali poter intraprendere nuove frequentazioni all'interno della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, che continua a essere leader indiscussa degli ascolti in daytime con una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno.

Il merito di questo successo è dovuto in parte anche alle tormentate vicende sentimentali di Gemma, amatissima dal pubblico del talk show.