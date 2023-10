Il Paradiso delle Signore offrirà due puntate imperdibili nelle giornate del 18 e 19 ottobre. Con l'assenza di Adelaide, ci saranno nuovi movimenti all'interno di Villa Guarnieri. Umberto non potrà che covare una profonda soddisfazione nel sapere che la contessa ha troncato la relazione con Marcello. Dopo un'iniziale titubanza, il Commendatore Guarnieri finirà per consegnare a Barbieri una serie di dossier di Adelaide.

In vista di un evento al Circolo, Fiorenza e Flora finiranno per avere un faccia a faccia. Intanto Alfredo farà un acquisto costoso al fine di fare breccia nel cuore della fidanzata Irene, tuttavia in cambio riceverà una doccia fredda.

Spazio anche a Matteo, il quale sarà a un passo dal lasciare il suo incarico al grande magazzino milanese. Sarà Maria a convincerlo a continuare a fare il contabile. Poco dopo Matteo verrà inseguito da un misterioso individuo che sembrerà avere delle brutte intenzioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 18 ottobre: Vittorio aiuta Matilde

Umberto Guarnieri non potrà che essere al settimo cielo quando verrà a sapere che Adelaide ha interrotto la relazione con Marcello. Prima di partire per la Svizzera, la contessa di Sant'Erasmo ha preferito troncare il rapporto con Barbieri, non senza avergli affidato la gestione delle quote del marchio Paradiso. Mentre il commendatore gongolerà soddisfatto per l'accaduto, Matilde e Vittorio finiranno per collaborare gomito a gomito.

Sarà Conti a farsi avanti con la moglie di Tancredi soprattutto quando verrà a sapere che la donna sta lavorando a una campagna promozionale per il negozio Galleria Milano Moda. Pur essendo rivali, i due continueranno a spalleggiarsi a vicenda.

Flora si scontra con Fiorenza al Circolo

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 18 ottobre riportano che Flora avrà una brutta disavventura al Circolo.

In occasione di un evento, la futura sposa di Umberto sarà alle prese con i preparativi, ma qualcuno le darà del filo da torcere. Si tratta di Fiorenza Gramini e tra le due signore ci sarà un inevitabile scontro che porterà, più in avanti, Flora a prendere una decisione inaspettata.

Nel frattempo Alfredo inizierà convincersi che Irene nutra delle alte aspettative, perciò si metterà in testa di doversi impegnare di più per soddisfarla.

Matteo, invece, vorrà dare le dimissioni dal ruolo di contabile del Paradiso, ma Maria interverrà in tempo, riuscendo a farlo rinsavire.

Il Paradiso delle Signore trame 19 ottobre: Umberto consegna dei documenti di Adelaide a Marcello

Le parole di Maria convinceranno Matteo a non licenziarsi dal grande magazzino di Conti. Il ragazzo, inoltre, non esiterà a confidare a sua madre quello che ha fatto per lui la stilista. Poco dopo Matteo verrà pedinato da un misterioso malintenzionato.

Matilde parlerà a Tancredi del gesto altruista di Vittorio, il quale l'ha aiutata con lo slogan da proporre alla Camera di Commercio, progetto correlato alla collaborazione con il Giappone.

Alfredo per conquistare Irene finirà per comprare un motorino per poi scoprire che alla sua fidanzata non piace. Nel frattempo il Commendatore Guarnieri, dopo un'iniziale titubanza, consegnerà a Barbieri alcuni documenti appartenuti ad Adelaide Di Sant'Erasmo.