Ümit sarà vittima di un incidente durante le prossime puntate di Terra Amara. Cadrà dalle scale durante una discussione con Fikret, ma lui quando la vedrà a terra e priva di sensi temerà per la sua di incolumità, così senza esitare se la darà a gambe levate. Ümit riuscirà a salvarsi?

Ümit disperata: perde Demir e l'alleanza di Fikret

Ümit si dispererà: non solo Demir non vuole più saperne di lei, ma verrà a sapere che Fikret ha intenzione di fuggire da Çukurova, lasciandola da sola. Fikret andrà a casa della ragazza per prendere le sue cose e proprio in quell'istante avranno un'accesa discussione in merito al loro futuro.

Ümit non riuscirà a sopportare il fatto che Fikret l'abbandoni nella sua battaglia contro Demir, soprattutto non tollererà che lui scappi per inseguire la felicità insieme a Müjgan, quando lei invece rimarrà a Çukurova con un pugno di mosche in mano.

Ümit fa una precisa richiesta di Fikret

Ümit non si darà pace per il fatto che Demir non la voglia nella sua vita, anche perché lei lo ama seriamente. Se la prenderà contro Fikret, ma lui non si sentirà in colpa per il fatto che Demir, alla fine, abbia scelto di stare con la moglie.

Demir poi, per via di tutte le vicissitudini, non crede che Ümit lo ami davvero, per questo la ragazza chiederà a Fikret di spiegare a Demir come sono andate le cose. Vorrebbe che gli dicesse che lei ha iniziato a complottare contro di lui perché gliel'ha chiesto Fikret, ma che successivamente si è innamorata sul serio.

Fikret, però, non avrà nessuna intenzione di mettersi in mezzo alle faccende di Ümit.

La caduta di Ümit dalle scale, Fikret se la dà a gambe levate

La dottoressa non farà altro che arrabbiarsi e ad un certo punto bloccherà Fikret, pronto a scendere le scale per andarsene via. Ümit non farà altro che spintonarlo e sarà proprio per questo motivo che perderà l'equilibrio.

Rotolerà giù per le scale, fermandosi solamente al piano di sotto.

Fikret sarà disperato, noterà che Ümit perde sangue e la ragazza sarà pure in stato di incoscienza per questo sembrerà morta. Invece di pensare alla ragazza, rifletterà sulle conseguenze che potrebbero gravare su di lui. Viste le recenti vicissitudini, probabilmente potrebbero incolparlo di aver buttato Ümit giù dalle scale, per questo se la darà a gambe levate lasciando la ragazza riversa sul pavimento.

Ümit si salverà? Secondo le anticipazioni sì, però la ragazza userà questa vicenda per far cacciare nei guai Demir. Dopo un periodo di coma, si risveglierà e quando la polizia la interrogherà accuserà Demir di aver provato a ucciderla. Lui passerà un brutto quarto d'ora, visto che per queste accuse potrebbe rischiare di finire in carcere.