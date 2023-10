Il Paradiso delle Signore 8 va in onda alle ore 16:05 dal lunedì al venerdì su Rai 1. Le anticipazioni sugli episodi di giovedì 19 e venerdì 20 ottobre riportano che Matteo Portelli confiderà alla madre che Maria Puglisi l'ha convinto a non andarsene dal lavoro, mentre Flora Gentile Ravasi valuterà di candidarsi come Presidentessa del Circolo.

Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo, intanto, dirà a Tancredi di essere stata aiutata da Vittorio Conti nella realizzazione dello slogan, nel frattempo Alfredo Perico farà una pazzia economica per amore di Irene Cipriani.

Infine Vittorio e Roberto Landi saranno chiamati a fronteggiare un imprevisto alla Fabbrica Colombo.

Matteo dirà alla madre di aver deciso di restare al Paradiso per merito di Maria

Nonostante la scoperta che Marcello Barbieri è al timone della boutique, Matteo deciderà comunque di continuare la sua settimana di prova come contabile al grande magazzino e, come lo stesso Portelli farà presente alla madre Silvana, il merito della sua permanenza in atelier sarà tutto di Maria.

Matilde, poco dopo, renderà edotto Tancredi che Vittorio l'ha aiutata a creare lo slogan per la campagna promozionale, in quanto lo stesso dovrà essere presentato alla Camera di Commercio.

Alfredo vorrà regalare un motorino a Irene per sorprenderla ma, fortunatamente, poco prima di spendere una cifra ragguardevole il ragazzo scoprirà che alla fidanzata non piacciono quel genere di veicoli.

Umberto con qualche resistenza consegnerà a Marcello dei documenti di Adelaide, nel frattempo Matteo verrà seguito da un individuo poco raccomandabile.

Alfredo farà una pazzia per Irene

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 8, per ciò che concerne le puntate del 19 e 20 ottobre, svelano che Flora inizierà a valutare la possibilità di candidarsi per l'ambito ruolo di Presidentessa del Circolo.

Tancredi e il Console giapponese avranno un colloquio all'interno del quale Di Sant' Erasmo farà un'importante scelta senza consultare la moglie. Una volta che Matilde verrà a conoscenza della decisione presa dal coniuge senza coinvolgerla deciderà di sfogarsi con Vittorio.

Il personaggio losco che pedinerà Matteo finirà non soltanto per fermarlo, ma anche per chiedergli del denaro, mentre ci sarà un imprevisto da fronteggiare alla Fabbrica Colombo.

A causa di tale spiacevole novità, Roberto e Vittorio si vedranno costretti a chiamare Ezio Colombo, chiedendogli di tornare al più presto a Milano per risolvere l'annosa questione.