Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction in merito all'episodio del 3 ottobre, riportano che Gian Lorenzo Botteri (Luca Ferrante) e Maria Puglisi (Chiara Russo) avranno qualche attrito a causa di visioni diverse riguardo l'allestimento della vetrina. La capo commessa Irene Cipriani (Francesca Del Fa), invece, sceglierà la Venere che andrà a occuparsi del reparto uomo, mentre Salvatore Amato (Emanuel Caserio) avrà in animo di vedere il volto di Tullio, la dolce metà di Elvira Gallo (Clara Danese).

Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), in ultimo, dirà a sua madre di non volere avere più niente a che fare col fratellastro Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Maria e Gian Lorenzo litigheranno per l'allestimento della vetrina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8, per ciò che concerne la puntata che andrà in onda su Rai 1 martedì 3 ottobre, raccontano che integrarsi come nuovo dipendente dell'atelier meneghino risulta spesso semplice ma Gian Lorenzo parrebbe l'eccezione che conferma la regola, specialmente per i numerosi alterchi già avuti con Maria.

Nell'episodio in questione, tali attriti tra Puglisi e Botteri proseguiranno imperterriti e il pomo della discordia in questo caso sarà l'allestimento della vetrina, sebbene alla fine la sarta e lo stilista finiranno per trovare un punto d'incontro dopo le ruggini iniziali.

Gianni Rivera sarà l'ospite scelto per promuovere la linea uomo del Paradiso durante la giornata inaugurale, nel frattempo Irene deciderà la commessa che andrà a occuparsi proprio del nuovo reparto maschile.

Matilde spererà che Tancredi possa recuperare le totali funzionalità della gamba

In attesa del responso del dottore su una possibile operazione per il marito, Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) spererà che Tancredi (Flavio Parenti) possa recuperare le totali funzionalità della sua gamba claudicante.

Salvatore, poco dopo, sarà più che mai intenzionato a guardare in faccia il partner attuale di Elvira, ovvero Tullio, ma il gestore del Gran Caffè Amato chiederà di fargli da spalla all'amico Alfredo Perico (Gabriele Anagni).

I fratellastri Marcello e Matteo avranno pareri opposti sul futuro del loro legame. Da una parte, infatti, Barbieri cercherà di organizzare una cena con Portelli invitando anche Maria, ma dall'altra parte Matteo dirà alla madre di voler chiudere i ponti col fratellastro.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), infine, deciderà di non usare le prove incriminanti contro Tancredi contenute nel dossier giornalistico in suo possesso, così il Direttore lo farà presente a Roberto Landi (Filippo Scarafia).