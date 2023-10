A partire da domenica 5 novembre, Terra Amara sbarcherà in prima serata con le storie di Zuleyha e Demir per scontrarsi direttamente con Che Tempo che fa che sul Nove ha raggiunto ottimi risultati di ascolto e con Cuori su Rai 1. Le vicende dei protagonisti ripartiranno dalle dimissioni di Zuleyha, che dopo essere stata salvata da Demir dichiarerà il suo amore a suo marito. I due coniugi inizieranno una vita felice, ma Umit sarà pronta a tutto pur di distruggere il loro matrimonio.

Terra amara andrà in onda anche in prima serata la domenica

La programmazione di Canale 5 subirà un importante cambiamento domenica, 5 novembre con l'arrivo di Terra amara in prima serata.

La decisione di Mediaset, a lungo maturata dopo i risultati non entusiasmanti di Caduta Libera, è ricaduta sulla soap turca che ha appassionato milioni di italiani nel pomeriggio. Avrebbe dovuto iniziare a breve Io Canto Generation, sempre condotto da Gerry Scotti, ma la dirigenza ha preferito schierare Terra amara contro la concorrenza di Fabio Fazio che sul Nove sta registrando degli ottimi risultati di pubblico. La soap dovrà vedersela anche con Cuori che andrà in onda su Rai 1 con l'ultima puntata.

Questo cambiamento non influirà sulla programmazione pomeridiana, che per Terra amara continuerà come sempre su Canale 5 dal lunedì al sabato.

Si punta sulla soap turca per battere la concorrenza

Domenica 5 novembre inizierà la programmazione in prima serata di Terra amara e le vicende di Zuleyha e Demir riprenderanno da un punto fondamentale per le vite dei protagonisti. Dopo essere stata salvata da suo marito, infatti, Zuleyha si renderà conto dell'amore che prova per lui e dopo aver a lungo rinnegato il suo sentimento cederà alla passione con lui.

Questo ricongiungimento non piacerà affatto a Umit che dopo aver ricevuto da Demir la promessa di una vita insieme si ritroverà abbandonata da un momento all'altro. Parallelamente andranno avanti le vicende di Fikret che dopo aver avuto uno scontro nel bosco con Zuleyha prima della sua sparizione sarà il principale sospettato.

Anticipazioni Terra amara: Demir e Zuleyha uniti e innamorati più che mai

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che per i fan della soap turca di sarà una lunga prima serata. Per Demir e Zuleyha inizierà un periodo davvero felice perché dopo tanta sofferenza i due si dichiareranno amore e penseranno a portare avanti la grande famiglia Yaman. Nulla sembrerà scalfire la solidità del legame dei due coniugi, ma Umit sarà pronta ad agire per distruggere tutto. La dottoressa, infatti, non avrà nessuna intenzione di farsi da parte e appoggerà Fikret nella sua vendetta contro gli Yaman. Il nipote di Fekeli, inoltre, dirà a Mujgan tutta la verità sul suo conto, rivelandole di essere il figlio di Adnan Yaman.