Nelle future puntate di Terra Amara l'attenzione si concentrerà sulla fuga che Fikret progetterà coinvolgendo Mujgan e suo figlio. Secondo le anticipazioni turche, infatti, Fikret abbandonerà Umit dopo che la dottoressa sarà caduta dalle scale perdendo i sensi in seguito a una lite. Il giovane deciderà di abbandonare il paese chiedendo a Mujgan di seguirlo: lei accetterà salvo poi cambiare completamente idea quando scoprirà che Umit è in coma e che il colpevole della situazione potrebbe essere Fikret: per questo motivo la donna deciderà di scusarsi con Fekeli.

Fikret chiede a Mujgan di fuggire con lui

Le anticipazioni di Terra amara si concentrano sulla mancata fuga che vedrà protagonista Fikret e Mujgan. La dinamica in questione verrà a crearsi nel momento in cui Umit scoprirà che Fikret ha intenzione di lasciare il paese rinunciando al loro proposito di rovinare il matrimonio tra Demir e Zuleyha. Tra i due complici si scatenerà una lite, al termine della quale la dottoressa cadrà dalle scale perdendo i sensi. Fikret, invece di prestarle soccorso, deciderà di fuggire e cercherà di scappare il prima possibile da Adana.

Fikret chiederà a Mujgan di seguirlo con il piccolo Kerem Alì, in nome dell'amore che li lega e la dottoressa accetterà di tenere nascosta la fuga a Fekeli.

Le cose però si complicheranno, visto che il bimbo non avrà il passaporto per cui, in attesa di poter prendere un aereo per la Germania, la coppia deciderà di albergare in un hotel piuttosto isolato. Poco dopo, Fikret sarà costretto a recarsi in banca per recuperare il contante, Mujgan - rimasta da sola - avrà modo di leggere il giornale.

Mujgan sospetta il coinvolgimento di Fikret nell'incidente a Umit

Mujgan scoprirà non solo che Umit è in coma ma anche che Demir è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La dottoressa chiamerà quindi in ospedale e parlerà con Bahtiyar, il quale le rivelerà che probabilmente a fare del male a Umit è stato Fikret e non Demir.

La dottoressa non esiterà a prendere il bimbo e a scappare a casa di Fekeli, dove avrà modo di scusarsi col padrino per avergli tenuto nascosto la fuga.

Già confusa per le ultime vicende. Mujgan dovrà fare i conti con una nuova scoperta. La zia Lutfiye rivelerà a Mujgan che in passato Umit e Fikret hanno avuto una relazione. A questo punto Mujgan sarà anche delusa, poiché comprenderà di essere stata manipolata da Umit e Fikret nella loro vendetta nei confronti di Demir.