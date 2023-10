Le anticipazioni de La Promessa degli episodi che verranno trasmessi in Italia dal 30 ottobre al 3 novembre 2023 annunciano che Catalina riuscirà a riportare la spilla della madre defunta alla tenuta.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul rifiuto di Manuel per il volo, sulla rabbia di Maria nei confronti di Lope, sulle confidenze di quest'ultimo a Jana, sui festeggiamenti per il diploma di Curro, sulla misteriosa lettera indirizzata a Simona, sulla rabbia di Cruz per l'apertura del testamento.

Catalina indossa la spilla di sua madre

Le anticipazioni de La Promessa ci segnalano che Catalina farà di tutto per riavere la spilla di sua madre, arrivando anche a chiederla in prestito alla baronessa che l'ha comprata dal banco dei pegni. Cruz ammirerà il monile addosso a Catalina e si arrabbierà moltissimo. I problemi per la donna però non si limiteranno alla ricomparsa della spilla ma riguarderanno soprattutto la lettura del testamento del padre che permetterebbe a Lorenzo di mettere le mani sopra il denaro della sorella, non lasciando niente per loro.

Manuel decide di non volare più

Catalina sarà molto felice nel constatare che le riparazioni dell'aereo sono terminate. Convinta di dare una gioia al fratello, la giovane inviterà Manuel ad ammirare l'aereo riparato da Jana.

La reazione del ragazzo però non sarà quella che la sorella si aspettava. A quel punto, Catalina gli chiederà spiegazioni e lui gli rivelerà che non intende più volare. Lope sarà molto preoccupato perché Maria è arrabbiata con lui perché non le ha riferito subito che Salvador aveva dei problemi al fronte. Non sapendo cosa fare, l'uomo si confiderà con Jana e poi con Mauro per cercare un pò di conforto da loro.

Più tardi, Simona, Candela e Lope decideranno di preparare delle tartellette di mela per festeggiare il diploma di Curro. Il dolce in questione, infatti è uno dei suoi preferiti. Tutti apprezzeranno il dessert anche Don Gregorio e saranno felici di festeggiare il traguardo raggiunto dal giovane a parte Lorenzo che avrà un atteggiamneto duro.

Per questo motivo, lui e Curro finiranno per discutere animatamente a tavola di fronte a tutti.

Lope sorpreso dal comportamento di Candela

Lope andrà a cercare Simona per riferirgli che Candela ha ricevuto una lettera in cui una persona anonima le confessa di sapere qualcosa di segreto riguardante il suo passato. La donna non sembrerà essere sorpresa dall'accaduto in quanto nasconde forse un segreto che ancora non vuole rivelare. Non sapendo nulla, Lope rimarrà stupito dal comportamento dell'amica.