Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera La Promessa che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per Jana e il suo intricato passato familiare, reso ancor più intricato dalla scoperta che sua mamma è ancora viva.

Spazio anche alle vicende di Manuel che, in questi nuovi episodi della soap opera che arriveranno in tv, si mostrerà preoccupato per la gravidanza di sua moglie, ignaro del fatto di essere vittima di un raggiro.

Jana scopre la verità sulla sua mamma: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa che presto arriveranno in tv, rivelano che per Jana arriverà il momento della resa dei conti con Ramona, la donna che in passato ha avuto modo di conoscere molto bene la sua mamma.

Per tale motivo, quindi, la domestica del palazzo deciderà di andare fino in fondo e proverà a capire con Ramona cosa è successo a Dolores, dato che non ha mai saputo la verità sul suo decesso.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: Ramona, infatti, deciderà di svuotare il sacco e finalmente fare chiarezza sul segreto della mamma di Jana, confessandole così tutta la verità su quanto ha sempre saputo.

Jana scopre che sua mamma non è morta: anticipazioni La Promessa

Grazie a questa confessione inattesa da parte di Ramona, ecco che Jana scoprirà che la sua mamma non è morta per davvero così come le avevano fatto credere tutti.

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che per Jana sarà un colpo al cuore, dato che la donna si ritroverà a dover affrontare una notizia che indubbiamente le stravolgerà la vita.

Dove si trova sua mamma, visto che secondo Ramona, la donna non sarebbe morta per davvero? Un mistero che diventa sempre più fitto e nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera spagnola trasmessa su Canale 5, porterà Jana a far luce su questo giallo.

Manuel ingannato dalla moglie: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Occhi puntati anche sulle vicende di Manuel: le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa destinate al pomeriggio di Canale 5 rivelano che l'uomo continuerà a essere preoccupato per la gravidanza di Jimena, dopo che la donna ha avuto una lieve perdita.

Un duro colpo per Manuel, dato che l'uomo ha ammesso più volte di tenere tanto a questo bambino e non vorrebbe perderlo per nessun motivo al mondo.

Tuttavia, Manuel non sa che sua moglie lo sta solo ingannando: sì, perché Jimena non aspetta nessun bambino e il suo unico scopo è quello di tenersi stretto suo marito ed evitare che possa finire tra le braccia di Jana. Un piano diabolico studiato a tavolino che, tuttavia, ben presto potrebbe mettere Jimena con le spalle al muro.

Sempre ottimi ascolti per La Promessa anche in formato mini

I nuovi episodi della soap, quindi, si preannunciano densi di colpi di scena per tutti gli appassionati che, anche con le puntate ridotte di questo periodo, stanno continuando a seguire La Promessa su Canale 5.

La media ascolti di queste ultime settimane si aggira su una soglia di 1,6 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 19 e il 21% e picchi che hanno raggiunto anche il 25% nel pomeriggio, malgrado la breve durata.

E, nonostante le lamentele dei fan per questa mini programmazione della soap, al momento i vertici Mediaset non avrebbero intenzione di modificarne la durata nel palinsesto della rete ammiraglia, confermando così la messa in onda dalle ore 16:40 alle 16:55 circa.