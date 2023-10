Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi in onda dal 9 al 14 ottobre 2023 rivelano che finirà l'incubo per Finn. L'uomo verrà liberato da Bill Spencer e dalla madre adottiva Li Finnegan. Sheila invece, ancora una volta riuscirà a sfuggire alla cattura mentre Finn cercherà di mettersi in contatto con Steffy, la quale però non risponderà al telefono. Per questo, Finn, grazie al jet privato messogli a disposizione da Bill, volerà a Montecarlo per far sapere alla moglie di essere ancora vivo.

Li confessa a Bill che Finn è vivo: trame di Beautiful al 14 ottobre

Le trame di Beautiful riprenderanno dal momento in cui Bill Spencer avrà portato a casa sua Lì Finnegan, senza conoscere l'identità della donna. Nel corso delle puntate in onda dal 9 al 14 ottobre, sarà Liam a scoprire che il padre starà dando ospitalità ala madre di Finn.

Proprio grazie alla presenza di Liam, Li comincerà ad uscire dallo stato confusionale in cui si trova e comincerà a rispondere alle domande. La donna confesserà a Bill e al figlio che Finn è ancora vivo. Racconterà loro tutta la verità, compreso il fatto che Finn è attualmente tenuto prigioniero da Sheila. Nel frattempo, Ridge e Taylor decideranno di raggiungere Steffy a Montecarlo, dopo aver saputo che la figlia ha chiesto aiuto a una clinica psichiatrica.

Bill e Li Finnegan liberano Finn nelle prossime puntate di Beautiful

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful, Ridge e Taylor saranno molto preoccupati per la depressione di Steffy. I due ex coniugi si imbarcheranno su un volo in direzione Montecarlo.

Nel frattempo, Finn continuerà supplicare Sheila di lasciarlo andare, senza risultati.

Bill, dopo aver saputo che Finn è vivo, non perderà tempo e, insieme a Li, si dirigerà verso l'appartamento della donna per liberarlo. Liam intanto, avvertirà la polizia. Ovviamente, Sheila e Finn rimarranno senza parole ritrovandosi di fronte Li, visto che entrambi la credevano morta nell'incidente d'auto. Alla fine Bill riuscirà a liberare Finn [VIDEO], che potrà finalmente riabbracciare la sua madre adottiva.

Finn vola a Montecarlo da Steffy, Sheila fugge: spoiler di Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Sheila verrà immobilizzata e legata al letto in attesa dell'arrivo della polizia. Sarà Lì Finnegan a restare con lei in attesa dell'arrivo degli inquirenti, mentre Finn cercherà di mettersi in contatto con Steffy. Purtroppo la giovane Forrester non risponderà ai messaggi e per questo, Finn deciderà di raggiungerla a Montecarlo. Sarà proprio Bill ad accompagnarlo, mettendogli a disposizione il suo jet privato.

Nel frattempo, Mike riuscirà a stordite Lì Finnegan liberando Sheila prima dell'arrivo della polizia. Ancora una volta Sheila riuscirà a sfuggire alla cattura. Liam invece, informerà Hope del fatto che Finn è ancora vivo. Ben presto lo scopriranno ance Eric, Brooke e Thomas. Taylor e Ridge invece, ancora non ne saranno a conoscenza, visto che saranno in viaggio per Montecarlo.