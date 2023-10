Qual è la vera storia della mamma di Jana nella soap La Promessa in onda su Canale 5? Grazie alla ricostruzione delle puntate trasmesse in Spagna, i tasselli del complicato puzzle cominciano a incastrarsi perfettamente. Ramona è la chiave per scoprire dove si trovi Dolores, ma a ora risulta scomparsa. L'anziana donna è la balia che ha cresciuto Jana - il cui vero nome è Mariana - dopo che fu costretta a fuggire con Curro per scampare a dei malviventi che volevano uccidere la loro mamma.

Da quel momento in poi Jana non ha più rivisto il fratellino e la mamma, ed è cresciuta con la convinzione che fosse rimasta orfana.

La svolta è arrivata con il ritrovamento della sua ex balia, che ha confidato a lei e Curro che Dolores è viva. Peccato che, poco prima di raccontare che cosa le sia realmente successo, sia scomparsa nel nulla. In tutto ciò Jana è venuta a sapere che è Cruz il misterioso visitatore che si reca alla capanna dove viveva con sua mamma, lei sa dove si trova?

Di seguito la vera storia della mamma di Jana e tutti gli avvenimenti che stanno portando l'amata protagonista alla verità.

La Promessa: la storia vera della mamma di Jana e Curro

Le nuove anticipazioni de La Promessa stanno tenendo i telespettatori spagnoli con il fiato sospeso, perché la verità su Dolores sta venendo a galla. Dolores, la amdre di Jana, lavorava come domestica alla villa.

Dopo un evento ancora oscuro, fu costretta a fuggire con Jana (Mariana) e Curro (Marcos).

Il motivo della fuga di Dolores era legato a Curro, che doveva proteggere a costo della sua stessa vita. Durante la loro fuga Jana fu costretta a consegnare ai malfattori suo fratello, promettendogli che sarebbe tornata a prenderlo, per poi gettarsi nel fiume.

Jana assistette alla morte della mamma o, almeno, questo è quello che ha sempre creduto, fino a quando non ha incontrato di nuovo Ramona, la balia che la curò fino alla giovinezza. Che cosa è accaduto dopo?

Jana scopre che il padre di Curro non è Lorenzo

Ramona si prese cura di Jana, dandole la migliore educazione possibile.

La giovane poi iniziò a lavorare alle dipendenze di un medico, maturando la passione per la medicina. Nel 1913 decise di fare chiarezza sul suo passato tornando a La Promessa, il luogo in cui lavorava la madre. Qui ritrova Curro, che capisce essere suo fratello.

Nelle nuove puntate, Jana farà anche un'altra sconcertante scoperta: il padre di Curro non è Lorenzo, ma il Barone. A quel punto si apriranno molteplici ipotesi. Negli episodi andati in onda in Spagna Jana è andata nella sua casa d'infanzia e ha appurato che qualcuno ha sempre vissuto lì, ma di chi si tratta e perché la sta seguendo?

Anticipazioni La Promessa: Jana ritrova Ramona e scopre che sua mamma è viva

Continuando con le anticipazioni La Promessa, Cruz sarà nei guai dopo che Jana ritroverà la sua ex balia Ramona, in pessime condizioni di salute.

La donna ha un solo desiderio: raccontare a lei e Curro che Dolores non è morta e che si trova in un preciso luogo.

Peccato che prima di svelare ciò che è realmente successo, Ramona scompaia nel nulla e Cruz inizi a comportarsi in modo molto strano.

Cruz sa dove si trova la mamma di Jana?

Negli episodi iberici de La Promessa Jana scopre che Cruz è andata nella capanna di sua mamma trovando il suo ventaglio. Non perde tempo a mostrarlo a Manuel che, in un primo momento, non riesce a credere che sua madre possa c'entrare con la scomparsa di Ramona e con il passato di Jana.

Dopo l'intervento di Curro, deciso insieme alla sorella di fare luce sul loro passato Manuel e Jana tendono una trappola a Cruz che è costretta ad ammettere di essere stata nella capanna di Ramona: verrà finalmente a galla la verità? Pare che il tanto atteso momento sia vicino.