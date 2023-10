Prosegue con nuove emozioni l'appuntamento con Terra Amara su Canale 5 e le anticipazioni di mercoledì 25 ottobre annunciano altri colpi di scena.

Sevda accuserà un malore e Zuleyha la porterà immediatamente in ospedale dove ci sarà Umit che offrirà subito il suo sostegno. La nuova dottoressa sarà molto disponibile e il suo modo di fare colpirà Zuleyha che per sdebitarsi la inviterà a cena alla villa. Nel frattempo, Fekeli continuerà a rassicurare Mujgan sui crimini commessi da sua zia Behice.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha preoccupata per la salute di Sevda

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che a catturare l'attenzione del pubblico sarà il nuovo legame nato tra Demir e Umit che inizierà a destare sospetti in Zuleyha. Quest'ultima si renderà conto che suo marito potrebbe avere un'altra donna e più volte è stata vicina alla verità: quando ha trovato un regalo sulla sua scrivania è stata la segretaria di Demir a risolvere la situazione con una bugia. Nella puntata di mercoledì 25 ottobre ci sarà un'altra occasione che vedrà Zuleyha e Umit a distanza molto ravvicinata. Tutto avrà inizio con un malore di Sevda che accuserà dei dolori al petto e sarà portata immediatamente in ospedale per una visita di controllo.

Anticipazioni puntata di mercoledì 25 ottobre: Umit si prenderà cura di Sevda

La puntata di Terra amara in onda mercoledì 25 ottobre vedrà al centro dei riflettori Sevda che avrà un malore e finirà in ospedale. Qui, lei e Zuleyha potranno contare sulla presenza di Umit che quando le vedrà in sala d'aspetto si prenderà subito cura di loro.

La nuova dottoressa rassicurerà le donne e visiterà Sevda con premura, colpendo positivamente Zuleyha con il suo comportamento disponibile. Accertato che non sia stato nulla di grave, la moglie di Demir penserà di invitare la dottoressa a cena a villa Yaman per quella stessa sera. Per Zuleyha sarà un modo per ringraziare Umit della sue gentilezza, ignara del fatto che la donna abbia già preso di mira suo marito e che abbia un piano con Fikret per distruggere la sua famiglia.

Mujgan preoccupata per il giudizio della gente, Fekeli sempre disponibile

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di mercoledì 25 ottobre ci sarà spazio anche per Mujgan che sarà ancora angosciata per la morte di Behice. Dopo aver seppellito sua zia a Istanbul, la donna tornerà al ranch e sarà molto preoccupata per il suo futuro, temendo di dover pagare con l'ostilità della gente gli errori di sua zia. A rincuorarla ci sarà Fekeli che le assicurerà di non lasciarla mai sola e che non permetterà a nessuno di sfogare su di lei la rabbia per dei reati che non ha commesso.